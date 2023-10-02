"Це геніально": жінка підготувала незвичайний подарунок на 18-річчя сина (фото)

Кмітлива мама оригінально привітала свого сина з днем народження. Ідея її подарунку захопила інших батьків.

Related video

Жінка з Австралії придумала геніальний спосіб відсвяткувати 18-річчя свого сина, піднісши йому незвичайний і дуже продуманий саморобний подарунок. Ним виявилася дошка для подарунків. Про це пише News.com.au.

Важливо

Повернувся, а вона з іншим: чоловік кинув дівчину під час їхнього другого побачення

Купувати подарунки підліткам нелегко. Але одна мама придумала "ідеальний" подарунок для свого сина на честь його 18-річчя. Австралійка розповіла про все в соціальних мережах, і її пост викликав бурю захоплення в інших батьків, які назвали його "геніальним".

Для подарунка жінка використала пінборд, на якому розмістила кілька подарункових карток. Перша — дебетова картка Mastercard — супроводжувалася написом "Побалуйте себе чимось". Друга — подарункова картка Coles — супроводжувалася написом "За невикористану дорогу".

Третя — подарункова картка спортивного магазину — містила напис "Для твого автомобіля або риболовлі", а четверта — картка Liquorland — свідчила "Насолоджуйся тепер, коли тобі виповнилося 18 і ти маєш право".

Австралійка розповіла про подарунок усім у соціальних мережах Фото: Facebook

Останній купон був призначений для компанії Uber і свідчив "Але добирайтеся додому в безпеці".

"З 18-річчям Кайлана", — було розміщено ще одне спеціальне повідомлення у верхній частині дошки.

Жінка поділилася цією ідеєю у Facebook 2020 року. Однак нещодавно цю історію згадали британські ЗМІ й сотні батьків знову похвалили жінку в соцмережах.

"Це геніально. Чудова ідея Хун, я, мабуть, скопіюю її", — написав один із користувачів Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.