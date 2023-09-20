"Не змогли все доїсти": обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію (фото)

Жінка виявила, що рахунок її компанії в ресторані злетів до 1000 доларів і звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

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50-річна Дзюнко Шинба, яка перебувала в Сінгапурі, 19 серпня обідала в ресторані Seafood Paradise, коли дізналася, що замовлена нею страва чилі з крабів коштує близько 680 доларів. Про це пише Asia One.

Японська туристка виявила, що її рахунок у ресторані злетів до 1000 доларів і звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що її не поінформували про вартість страви.

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Дзюнко Шинба розповіла, що офіціант запропонував їй страву з аляскінського королівського краба, відомого в Сінгапурі та сусідній Малайзії. Чилі зазвичай готується з грязьових крабів, які в Seafood Paradise коштують близько 20 доларів за 100 грамів. Однак персонал, що обслуговує вказав цю ж ціну нібито за всю страву, а не за її вагу.

Представник компанії Paradise Group, якій належить Seafood Paradise, повідомив, що ресторан показав групі з чотирьох осіб Шинби всього краба.

"Щоб уникнути непорозумінь, співробітники навіть принесли цілого аляскинського королівського краба перед приготуванням", — сказав він.

Однак, за словами туристки, їй не сказали, що це все буде приготовано тільки для них. Вона припустила, що їм дадуть лише частину страви.

Зображення чека, надане жінкою, показує, що вартість краба становить близько 680 доларів США, а його вага — близько 3,5 кг.

Ціна краба 20 доларів за 100 грамів, а його вага — близько 3,5 кг Фото: Asia One

"У ресторані було три тарілки з крабом і багато інших страв — ми не змогли все доїсти", — розповіла вона виданню.

Разом із вартістю інших страв загальний рахунок за стіл Шинби склав близько 1000 доларів. Після цього жінка попросила Seafood Paradise викликати поліцію, і на місце події прибули співробітники правоохоронних органів.

Після деякого обговорення туристам було надано знижку в розмірі близько 78 доларів США, а її друг розплатився за їжу своєю кредитною карткою, повідомляє видання.

Представник Paradise Group повідомив AsiaOne, що менеджер ресторану допоміг Шинбі написати заяву в поліцію і запропонував знижку "з доброї волі". Японка також звернулася до Ради з туризму Сінгапуру з приводу цього інциденту, і її справу передали в Асоціацію споживачів країни.

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