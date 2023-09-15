Дивовижна трансформація: жінка скинула 60 кілограмів через своє фото

Попри відсутність суворого режиму фізичних вправ, Ніккі Форбс змогла домогтися прогресу, виконуючи щоденні доручення і знижуючи кількість споживаних калорій.

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35-річна мешканка Великої Британії Ніккі Форбс пережила приголомшливу трансформацію, скинувши 60 кілограмів. Жінка вирішила розповісти про свою історію мотивації. Про це пише Daily Star.

За словами британки, поворотним моментом стала випадкова фотографія, зроблена її 6-річною донькою. Коли вона побачила цей кадр уперше, вона навіть не могла впізнати себе. Саме після цього жінка вирішила все змінити.

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Фото дочки стало для Форбс джерелом мотивації. Вона раптово вирішила щось зробити з надмірною вагою і поставила перед собою амбітну мету — позбутися 60 кілограмів.

"Я переглядала свої фотографії й зрозуміла, що серед них є знімок, на якому я сиджу і п'ю каву. Я настільки змінилася? Я справді маю такий вигляд?" — думала в той момент британка.

Вона почала уважно контролювати свій раціон, роблячи його більш здоровим. Нікі підраховувала калорії та перевіряла інформацію про поживну цінність з'їденого, намагаючись зробити вибір на користь більш здорових продуктів. Спочатку вона відмовилася від шкідливих продуктів, таких як чипси та фастфуд. Жінка дозволяла собі раз на тиждень щось зі списку заборонених продуктів, але завжди стежила, щоб це вкладалося в її добову калорійність.

Тепер Ніккі комфортно у своїй вазі Фото: SWNS

Попри відсутність суворого режиму фізичних вправ, Ніккі змогла домогтися прогресу, виконуючи щоденні доручення і знижуючи кількість споживаних калорій.

За два роки такої дисциплінованої дієти та без сильних фізичних навантажень Форбс зуміла досягти своєї мети.

"Я була настільки повною, що навіть звичайні повсякденні активності спалювали багато калорій. Тому я схудла, просто контролюючи своє харчування", — розповіла вона.

Тепер Ніккі комфортно у своїй вазі, і вона може приділяти більше часу активному відпочинку зі своїми дітьми, чим вона дуже пишається.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного поцілунку з коханою. Закохана пара провела День святого Валентина в лікарні. Публікація з розповіддю про поцілунок стала вірусною в китайських соціальних мережах, зібравши понад мільйон вподобань і 400 тисяч коментарів.

Також стало відомо, що американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом. Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день. До його щоденного раціону входять й інші неприготовані органи тварин.