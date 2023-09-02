Може бути небезпечно: чоловік оглух на одне вухо після пристрасного поцілунку з коханою

Закохана пара провела День святого Валентина в лікарні. Публікація з розповіддю про поцілунок стала вірусною в китайських соціальних мережах, зібравши понад мільйон вподобань і 400 тисяч коментарів.

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Чоловік із Китаю тимчасово втратив слух після пристрасного десятихвилинного поцілунку з коханою. Про це пише South China Morning Post.

22 серпня, у китайський День святого Валентина, чоловік і його дівчина пристрасно цілувалися біля мальовничого Західного озера в східній китайській провінції Чжецзян. Під час поцілунку, за словами чоловіка, він почув звук, що булькотить і відчув біль у лівому вусі, через що не зміг нормально чути.

Пара поспішила в лікарню, де лікарі виявили, що у нього пошкоджена барабанна перетинка. Медики прописали чоловікові антибіотики й сказали, що на відновлення знадобиться близько двох місяців. Однак іноді в подібних випадках може навіть знадобитися операція.

На думку лікарів, пристрасні поцілунки можуть призвести до різкої зміни тиску повітря у вусі. У поєднанні з важким диханням партнера це спричиняє дисбаланс, що призводить до проколу.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Видання зазначає, що крім поцілунків, причиною перфорації барабанної перетинки можуть стати бійки, дорожньо-транспортні пригоди, пірнання і польоти.

Публікація з розповіддю про поцілунок стала вірусною в китайських соціальних мережах, зібравши понад мільйон вподобань і 400 тисяч коментарів. Один із коментаторів з іронією зазначив: "Кохання справді оглушує". Інший зауважив, що саме тому він залишається самотнім: шукати партнера для поцілунків може бути надто небезпечно.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка втратила всі свої заощадження через екстрасенса. Під час численних сеансів цілитель, як стверджується, завоював довіру жінки. Екстрасенс переконав її в тому, що в ній замкнені "злі духи" і що тільки він може їй допомогти.

Також стало відомо, що американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом. Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день. До його щоденного раціону входять й інші неприготовані органи тварин.