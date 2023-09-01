Думала, що проклята: жінка втратила всі свої заощадження через екстрасенса

Під час численних сеансів цілитель, як стверджується, завоював довіру жінки. Екстрасенс переконав її в тому, що в ній замкнені "злі духи" і що тільки він може їй допомогти.

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Жінка з Австралії, яка вирішила не називати своє ім'я, була засмучена після того, як у неї виманили заощадження. На той момент вона щойно закінчила складні стосунки й вирішила звернутися до екстрасенса. Про це пише The Mirror.

Відвідавши "духовного цілителя" в Мельбурні, жінка заявила, що він обманом виманив у неї понад 15 000 фунтів стерлінгів (майже 704 тисячі гривень) для позбавлення від "злих духів". 2021 року після розриву стосунків вона натрапила в інтернеті на місцевого цілителя, який на своєму сайті називав себе "відомим екстрасенсом і астрологом".

Чоловік також перерахував низку послуг, які він надає, включно зі зняттям проклять і чорної магії. Австралійка, яка завжди вірила в духовний світ, вирушила на зустріч за 50 фунтів стерлінгів у надії, що це допоможе стати їй на більш позитивний шлях. Вона не очікувала, що замість цього так званий екстрасенс скаже їй, що вона проклята. Під час численних сеансів цілитель, як стверджується, завоював довіру жінки та переконав її в тому, що в ній замкнені "злі духи" і що тільки він може їй допомогти.

Антуанетта стверджує, що протягом наступних кількох місяців цілитель "тиснув" на неї, змушуючи витрачати більше грошей на його послуги, які, як він гарантував, відженуть злих духів.

"У той момент я була дуже, дуже вразлива, і мені нічого було втрачати. Тоді все перейшло від 50 фунтів до 1 тисячі, а потім він раптом запросив 8,7 тис. фунтів", — розповіла вона в інтерв'ю 9Honey.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Коли в жінки почалися проблеми з виплатою великих сум, цілитель нібито почав її шантажувати. За її словами, він сказав їй, щоб вона не говорила про те, що відбувається, ні з ким із друзів або родичів, інакше "заклинання демонів" стане ще сильнішим. Він сказав, що якщо австралійка не заплатить, то помре. За її словами, шантаж тривав доти, доки вона не заплатила понад 15 тисяч фунтів стерлінгів і повністю спустошила свій ощадний рахунок.

Видання зазначає, що, коли ошукана жінка врешті-решт зустрілася з екстрасенсом і попросила повернути гроші, він відмовився. Вона перетворилася з людини, у якої все було добре в бізнесі, на людину, яка насилу платила за продукти. Ймовірне шахрайство сильно вплинуло на її психічне здоров'я, і через збентеження і сором австралійка довгий час приховувала від усіх цю ситуацію.

"Я просто забула про це, бо думала: "Це так соромно. Як це могло трапитися зі мною? Я ж розумна", — пояснює вона.

Жінка стверджує, що не отримала назад жодних грошей.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловікові загрожує в'язниця за те, що він знайшов повну грошей сумку. Чоловік, який займається дресуванням собак, може опинитися за ґратами, оскільки йому було пред'явлено звинувачення в крадіжці в особливо великому розмірі. Однак Роберт Вітінгтон стверджує, що не зробив нічого поганого.

Також стало відомо, що люди вирішили, що "зловили" справжнього вбивцю на Google Maps. Фанати справжніх злочинів одразу ж взялися за роботу в соцмережах. Вони освітлили знімок і заявили, що на ньому видно "кров" на черевиках і руках чоловіка.