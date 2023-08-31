Позбавлявся тіла: люди вирішили, що "спіймали" справжнього вбивцю на Google Maps

Фанати справжніх злочинів одразу ж взялися за роботу в соцмережах. Вони освітлили знімок і заявили, що на ньому видно "кров" на черевиках і руках чоловіка.

Related video

Компанія Google була змушена розмити обличчя людини на фото після того, як "детективи" з інтернету прийняли його за вбивцю, який позбувається трупа. Про це пише The Mirror.

Знімки, зроблені на Кент-роуд у місті Акрон (штат Огайо), настільки спантеличили місцеву жительку Тамі, що вона опублікувала їх у Facebook. Багато людей вирішили, що вулицею йде справжній убивця.

На кадрах видно, як чоловік веде свій велосипед узбіччям дороги, а на його рамі лежить щось загорнуте в сірий брезент. Багато користувачів соцмережі почали припускати, що всередині може бути труп. На знімку, нібито, добре видно, що всередині загорнуто тіло: ноги звисають через кермо, тулуб і руки міцно прив'язані, а голова звисає над заднім колесом.

Видання зазначає, що фанати справжніх злочинів одразу ж взялися за роботу. Вони освітлили знімок і заявили, що на ньому видно "кров" на черевиках і руках чоловіка, а деякі навіть поцікавилися, чи не надходила заява в поліцію. Однак більш обережні користувачі соцмережі зазначили, що цей район користується популярністю у бездомних, які ставлять намети на вулиці.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

На їхню думку, на знімках, зроблених у червні 2019 року, зображений просто безхатченко, який переносить свій складений намет у табір або з нього, закинувши його на велосипед. Однак фурор, викликаний "тілом", схоже, змусив Google вжити заходів: вони розмили майже все на знімку із загадковим чоловіком, після того, як він набрав велику кількість переглядів у Facebook.

"Моя племінниця показала мені фотографію, я зберегла її у своєму телефоні та вирішила проїхатися по Кент-роуд у Google, щоб переконатися, що він все ще там. Ця фотографія буквально зводить з розуму. Коментарі були просто сміховинними. Насправді можливо, що він перевозить свої речі з табору бездомних, який раніше був неподалік", — написала авторка посту Тамі.

Інші користувачі соцмережі залишали різні коментарі. Багато хто був згоден із припущенням про тіло, однак більшість людей впевнені, що чоловік перевозив намет.

"Уявіть собі, що ви йдете з тілом дорогою і бачите, як повз вас проїжджає чортова машина Google з усіма камерами на ній", — пожартував один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що новачки-поліцейські врятували людей з машини, що тонула в ставку. Помічники шерифа Йорцан Гандіа Арес і Тайлер Касто, які незабаром прибули на місце події, почули крики людини про допомогу. У "заваленому сміттям ставку" вони побачили машину, що тонула, і швидко стрибнули у воду.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.