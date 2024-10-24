Живуть у наметі: пара залишилася без дому після повернення з відпустки (фото)

Стівен Сіддалл і його дружина втратили житло і змушені жити в наметі, поки стоять на обліку для отримання соціального житла. Пара спить на матрацах і готує їжу на газовому балоні.

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Стівен Сіддалл і його дружина живуть у наметі в кемпінгу на Пеннінських пагорбах на півночі Англії. Їхній щомісячний рахунок у 616 фунтів стерлінгів включає в себе орендну плату та електрику. Пара дізналася про те, що стала безпритульною, після повернення з відпочинку на узбережжі Східного Йоркшира. Про це пише The Sun.

Новим притулком для подружжя став похмурий брезентовий намет із матрацами та крихітною саморобною кухнею. Чоловік також показав ледь помітну пральню, станцію підзарядки й "спальню". Пара готує їжу за допомогою газового балона. Однак із настанням зими подружжю доведеться зіткнутися з низькими температурами в Пеннінських горах, які ночами часто опускаються нижче нуля.

Чоловік платить 616 фунтів стерлінгів за оренду та електрику Фото: YouTube

Стівен розповів про те, як бездомність вплинула на психічне здоров'я його самого і його партнерки.

"Кожна людина переживає свої проблеми, і наразі ми переживаємо свої, хоча для мене і моєї прекрасної дружини це був досить глибокий досвід. Напевно, найбільше це зачепило її, тому що вона звикла до домашнього затишку і стабільного даху над головою, але що є, те є. Моя дружина відчуває напади тривоги й депресії, і її можна зрозуміти", — сказав він.

У наметі є матраци і крихітна саморобна кухня Фото: YouTube

Британець пояснив, що, хоча він і його партнерка стоять на обліку для отримання соціального житла, шанси на те, що їх швидко розселять, невеликі. Подібних заявок близько 8 тисяч у їхньому районі.

"Ми маємо бути реалістами й розуміти, що можемо залишитися тут надовго, тому нам потрібно облаштуватися краще і влаштуватися якомога зручніше. Мені дуже ніяково пояснювати все це, але я люблю бути справжнім. У сьогоднішніх умовах через це проходжу не тільки я, а й тисячі людей, якщо не сотні тисяч. Це прекрасне місце, якщо бути чесним. Чесно кажучи, я створений для цього. Тут тихо, і ми знову здобули свободу", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.