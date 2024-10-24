Живут в палатке: пара осталась без дома после возвращения из отпуска (фото)

Стивен Сиддалл и его жена потеряли жилье и вынуждены жить в палатке, пока стоят на учете для получения социального жилья. Пара спит на матрасах и готовит еду на газовом баллоне.

Related video

Стивен Сиддалл и его жена живут в палатке в кемпинге на Пеннинских холмах на севере Англии. Их ежемесячный счет в 616 фунтов стерлингов включает в себя арендную плату и электричество. Пара узнала о том, что стала бездомной, после возвращения с отдыха на побережье Восточного Йоркшира. Об этом пишет The Sun.

Новым пристанищем для супругов стала мрачная брезентовая палатка с матрасами и крошечной самодельной кухней. Мужчина также показал едва заметную прачечную, станцию подзарядки и "спальню". Пара готовит еду с помощью газового баллона. Однако с наступлением зимы супругам придется столкнуться с низкими температурами в Пеннинских горах, которые по ночам часто опускаются ниже нуля.

Мужчина платит 616 фунтов стерлингов за аренду и электричество Фото: YouTube

Стивен рассказал о том, как бездомность повлияла на психическое здоровье его самого и его партнерши.

"Каждый человек переживает свои проблемы, и в данный момент мы переживаем свои, хотя для меня и моей прекрасной жены это был довольно глубокий опыт. Наверное, больше всего это задело ее, потому что она привыкла к домашнему уюту и стабильной крыше над головой, но что есть, то есть. Моя жена испытывает приступы тревоги и депрессии, и ее можно понять", — сказал он.

В палатке есть матрасы и крошечная самодельная кухня Фото: YouTube

Британец объяснил, что, хотя он и его партнерша стоят на учете для получения социального жилья, шансы на то, что их быстро расселят, невелики. Подобных заявок около 8 тысяч в их районе.

"Мы должны быть реалистами и понимать, что можем остаться здесь надолго, поэтому нам нужно обустроиться получше и устроиться как можно удобнее. Мне очень неловко объяснять все это, но я люблю быть настоящим. В сегодняшних условиях через это прохожу не только я, но и тысячи людей, если не сотни тысяч. Это прекрасное место, если быть честным. Честно говоря, я создан для этого. Здесь тихо, и мы снова обрели свободу", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.