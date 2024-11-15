Патріарх Кирило, діти чиновників РФ і олігархи літають за кордон як дипломати, — розслідування

Серед найвідоміших прізвищ, які стали "дипломатами", значаться мільярдери Олег Дерипаска, Алішер Усманов та Ігор Юсуфов. Дочка Шойгу також користувалася дипломатичним паспортом для поїздок у Дубай.

Друзі президента РФ Володимира Путіна, генерали ФСБ, діти високопоставлених політиків, патріарх Кирило, а також російські мільярдери мають дипломатичні паспорти, що дає їм змогу подорожувати світом як дипломатам, а дехто навіть удостоївся звання "почесного консула" зарубіжних держав. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Діти можновладців

Дочка колишнього міністра оборони РФ Ксенія Шойгу, за даними The Insider, літала в Дубай за закордонним паспортом, серія якого вказує на те, що цей паспорт — дипломатичний.

Ксенія Шойгу Фото: З відкритих джерел

"Список осіб, яким надано диппаспорти, визначено законом. Крім співробітників МЗС, це міністри, парламентарії тощо. Повнолітні діти чиновників до цієї категорії не входять, але видавати диппаспорти можуть і іншим особам "за рішенням президента Російської Федерації", — ідеться в розслідуванні.

Син заступника голови Ради безпеки РФ Ілля Медведєв свої диппаспорти отримував у 2012-му і 2017 роках. Він використовував їх під час поїздок до Італії, Хорватії, Швейцарії, Ізраїлю та Франції.

Ілля Медведєв Фото: З відкритих джерел

Син прем'єр-міністра Олександр Мішустін зелений паспорт отримав 27 січня 2020 року, всього через кілька днів після затвердження батька на посаді.

Олігархи, патріарх Кирило і топ-менеджери

Олег Дерипаска, за даними джерел The Washington Post, неодноразово відвідував США за дипломатичним паспортом. The Insider вдалося підтвердити наявність у бізнесмена документа. Наприклад, 2023 року він вилітав за ним із "Внуково" до Індії.

Видавалися диппаспорти, встановив The Insider, і Алішеру Усманову. Він використовував статус "дипломата" для поїздок до Мюнхена і на Сардинію, де розташовані його вілли.

Мільярдер Ігор Юсуфов — теж володар диппаспорта. Його прийнято вважати "гаманцем" Дмитра Медведєва. Цього року Юсуфов увійшов до числа росіян із найбільшими сумами дивідендів. Він отримав 12,8 млрд рублів від "Яргео", спільного з "Новатеком" підприємства з розробки нафтового Ярудейського родовища.

Глава "Роснефти" Ігор Сєчін використовує дипломатичні паспорти щонайменше з 2013 року. За цей час він скористався особливим статусом для поїздок до Сінгапуру, Франції, Німеччини, Італії, Єгипту, Ірану, Індонезії, Китаю, Індії, Швейцарії, Великої Британії, Японії, Іспанії, Португалії, Хорватії, Фінляндії, Норвегії, Катару, ОАЕ та на Мальдіви.

Також, за даними The Insider, диппаспорти видавали голові "Ростеха" Сергію Чемезову і гендиректору РЖД Олегу Бєлозьорову.

Є право на дипломатичні привілеї й у глави фактично одержавленої Російської православної церкви. Патріарх Кирил, за інформацією The Insider, до припинення прямого авіасполучення з країнами Заходу регулярно літав за диппаспортом до Німеччини, Австрії та Фінляндії.

Патріарх Кирил Фото: З відкритих джерел

Генерали ФСБ і друзі Путіна

Виявилися диппаспорти й у генералів ФСБ: Олександра Бортнікова, Сергія Бесіди, Сергія Корольова та Олексія Сєдова. До повномасштабного вторгнення в Україну вони встигли за ними злітати до Франції та Швейцарії.

Соратник Путіна ще з часів роботи в мерії Санкт-Петербурга Віктор Зубков теж користується дипломатичними привілеями. Зараз експрем'єр очолює раду директорів "Газпрому".

Віктор Зубков Фото: З відкритих джерел

Офіційний помічник президента Андрій Фурсенко використовував диппаспорт для поїздок до Тегерана, Берліна, Відня, Парижа і Рима.

"Формально диппаспорт є службовим документом. Літати за ним держслужбовцям можна виключно у відрядження, а після повернення необхідно здавати у відділ кадрів. Але це правило діє, звісно, не для всіх. На подорожі особливо важливих персон за диппаспортом куди-небудь на Лазурний берег завжди дивилися крізь пальці", — розповіла журналістам колишній чиновник російського уряду.

Почесні консули

У Андрія Фурсенка є брат Сергій Фурсенко, віце-президент "Газпромбанку". І він ніби дипломат "навпаки": носить титул почесного консула Республіки Бангладеш у Санкт-Петербурзі.

Ставати почесними консулами російські мільярдери полюбили давно: фактично обов'язків немає, зате є статус. І можна стати почесним консулом будь-якої країни, навіть не будучи її громадянином. Іншими словами, виконувати роль "іноагента".

За даними російського МЗС, статус почесних консулів мають також путінські "гаманці" Геннадій Тимченко (Сербія) і Юрій Ковальчук (Таїланд). Тімербулат Карімов, зять Сєчіна, зберігає посаду почесного консула Італії в Уфі.

Крім цього, пів року тому повідомлялося про складання повноважень почесного консула Сан-Марино Володимиром Лісіним, проте в останньому опублікованому списку російського МЗС (від 03.10.2024) ім'я олігарха зберігається серед акредитованих.

Нагадаємо, 29 жовтня французька газета Le Monde повідомила про те, що переміщення Путіна, Байдена і Трампа відстежували завдяки популярному застосунку.