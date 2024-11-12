Путин собирался начать ядерную войну еще в 2022 году, — СМИ

Американская разведка имела данные, что Москва собирается ударить тактическим ядерным оружием по Украине. В Великобритании готовились к радиационному загрязнению.

Президент РФ Владимир Путин был настолько близок к ядерному удару по Украине, что на Западе уже проводили кризисные совещания по радиоактивным осадкам. Вашингтон оценивал вероятность атаки ядерным оружием в 50%. Об этом 11 ноября сообщили в The Sun.

Отмечается, что глава Кремля приблизился к запуску ядерного оружия в октябре 2022 года. Из новой биографии бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стало известно, что в свои последние дни в офисе она изучала карты погоды и готовилась к выпадам радиации. Поводом стали опасения американских шпионов, что до нажатия на кнопку остались считанные часы.

Специалисты по планированию стихийных бедствий предполагали, что радиоактивный материал мог бы преодолеть более 2 700 километров через Европу из любой зоны взрыва. По данным разведки США, Москва могла развернуть тактическое ядерное оружие на фронте или испытать большую бомбу над Черным морем.

Неназванные источники из службы безопасности тогда информировали журналистов о резком росте угрозы. В тот период президент США Джо Байден заявлял о существовании "прямой угрозы" размещения ядерного оружия РФ, "если на самом деле все будет продолжаться тем путем, которым они идут".

Напомним, в Defense Expres объяснили многомесячную паузу в массированных обстрелах ВС РФ. Отмечается, что ежемесячно страна-агрессор производит 100-150 ракет различных типов.

Аналитики DeepState проинформировали, что российские войска продвинулись вблизи ряда населенных пунктов. В Генштабе ВСУ заявили, что самым горячим направлением является Покровский.