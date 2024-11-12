Путін збирався розпочати ядерну війну ще у 2022 році, — ЗМІ

Американська розвідка мала дані, що Москва збирається вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. У Великій Британії готувалися до радіаційного забруднення.

Президент РФ Володимир Путін був настільки близький до ядерного удару по Україні, що на Заході вже проводили кризові наради щодо радіоактивних опадів. Вашингтон оцінював ймовірність атаки ядерною зброєю у 50%. Про це 11 листопада повідомили у The Sun.

Зазначається, що очільник Кремля наблизився до запуску ядерної зброї у жовтні 2022 року. З нової біографії колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс стало відомо, що у свої останні дні в офісі вона вивчала карти погоди та готувалася до випадів радіації. Приводом стали побоювання американських шпигунів, що до натискання на кнопку лишилися лічені години.

Спеціалісти з планування стихійних лих припускали, що радіоактивний матеріал міг би подолати понад 2 700 кілометрів через Європу з будь-якої зони вибуху. За даними розвідки США, Москва могла розгорнути тактичну ядерну зброю на фронті або випробувати більшу бомбу над Чорним морем.

Неназвані джерела зі служби безпеки тоді інформували журналістів про різке зростання загрози. У той період президент США Джо Байден заявляв про наявність"прямої загрози" розміщення ядерної зброї РФ, "якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йдуть".

Нагадаємо, у Defense Expres пояснили кількамісячну паузу у масованих обстрілах ЗС РФ. Зазначається, що щомісяця країна-агресорка виробляє 100-150 ракет різних типів.

Аналітики DeepState проінформували, що російські війська просунулися поблизу низки населених пунктів. У Генштабі ЗСУ заявили, що найгарячішим напрямком є Покровський.