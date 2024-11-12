Що означає пауза в масованих обстрілах: у Defense Express пояснили тактику РФ (відео)

Військовий експерт Олег Катков зазначив, що нові атаки можуть відбутися ближче до зимового періоду. Поки Росія накопичує ракети різних типів, а напередодні, ймовірно, відпрацьовувала синхронний удар.

Остання масована атака Росії по Україні відбулася кілька місяців тому. Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що ворог готується до нових ударів, накопичуючи ракети для атак на енергетичну інфраструктуру ближче до зими. Про це він сказав в ефірі "24 каналу" у понеділок, 11 листопада.

Експерт зазначив, що Росія щомісяця виробляє від 100 до 150 ракет різних типів, зокрема крилатих, балістичних, гіперзвукових тощо. З моменту останньої атаки окупанти могли зібрати понад сотню таких боєприпасів.

"Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети. Можливо, накопичує та чекає, коли удар буде найбільш ефективним", — сказав Катков.

Він припустив, що Росія може готуватися до складніших синхронізованих ударів, які передбачають синхронні удари з різних напрямків, коли в одну ціль одночасно влучають різні типи ракет.

Катков нагадав, що раніше Росія вже намагалася застосувати таку тактику проти українського ЗРК Patriot у Києві. Тоді ворог здійснив комбіновану атаку за участі носіїв ракет Ту-95МС із Каспійського моря та МіГ-31К із ракетами "Кинджал".

За словами експерта, такі дії можуть бути ознакою того, що Росія прагне підвищити ефективність своїх атак, оскільки раніше більшість крилатих ракет, які використовувалися для далекобійних ударів, була знищена українською ППО.

"Припускаю, що сьогоднішньою (11 листопада. — Ред.) ранковою репетицією росіяни відпрацьовували не лише комбіновану атаку з використанням дронів, балістичних, крилатих, гіперзвукових, високошвидкісних ракет, а й синхронного удару", — заявив Катков.

Нагадаю, 11 листопада ЗС РФ підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і здійснили пуски крилатих ракет. Однак пізніше з'ясувалося, що противник здійснив пускові маневри.

У Києві та ще 10 областях у зв'язку із загрозою ракетного удару були запроваджені аварійні відключення світла, які стали превентивним заходом.