Что означает пауза в массированных обстрелах: в Defense Express объяснили тактику РФ (видео)

Военный эксперт Олег Катков отметил, что новые атаки могут произойти ближе к зимнему периоду. Пока Россия накапливает ракеты разных типов, а накануне, вероятно, отрабатывала синхронный удар.

Последняя массированная атака России по Украине состоялась несколько месяцев назад. Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что враг готовится к новым ударам, накапливая ракеты для атак на энергетическую инфраструктуру ближе к зиме. Об этом он сказал в эфире "24 канала" в понедельник, 11 ноября.

Эксперт отметил, что Россия ежемесячно производит от 100 до 150 ракет различных типов, в том числе крылатых, баллистических, гиперзвуковых и тому подобное. С момента последней атаки оккупанты могли собрать более сотни таких боеприпасов.

"Единственный вопрос, почему Россия не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар будет наиболее эффективным", — сказал Катков.

Он предположил, что Россия может готовиться к более сложным синхронизированным ударам, которые предусматривают синхронные удары с разных направлений, когда в одну цель одновременно попадают разные типы ракет.

Катков напомнил, что ранее Россия уже пыталась применить такую тактику против украинского ЗРК Patriot в Киеве. Тогда враг совершил комбинированную атаку с участием носителей ракет Ту-95МС с Каспийского моря и МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

По словам эксперта, подобные действия могут быть признаком того, что Россия стремится повысить эффективность своих атак, поскольку ранее большинство крылатых ракет, которые использовались для дальнобойных ударов, было уничтожено украинской ПВО.

"Предполагаю, что сегодняшней (11 ноября. — Ред.) утренней репетицией россияне отрабатывали не только комбинированную атаку с использованием дронов, баллистических, крылатых, гиперзвуковых, высокоскоростных ракет, но и синхронного удара", — заявил Катков.

Напомню, 11 ноября ВС РФ подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и осуществили пуски крылатых ракет. Однако позже выяснилось, что противник осуществил пусковые маневры.

В Киеве и еще 10 областях в связи с угрозой ракетного удара были введены аварийные отключения света, которые стали превентивной мерой.