Путін поспішає відвоювати Курську область до інавгурації Трампа, — The Telegraph

Як зазначили журналісти, сподіваючись відвоювати Курську область, Путін накопичив 50 000 російських і північнокорейських військових в цьому регіоні.

Президент Росії Володимир Путін поспішає відбити Курську область у Збройних сил України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США у січні 2025 року. Про це пише газета The Telegraph.

The Telegraph ознайомилася з висновками британської розвідки, які свідчать про те, що Росія збільшить кількість атак безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові місця запуску поблизу кордону.

"Близько 12 000 північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть залучені у бойових діях в Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю, укладеного цього року", — йдеться у матеріалі.

Журналісти також зазначили, що Кремль може прагнути використати цей масштабний контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в Сумську область.

На думку авторів матеріалу, Росія вже повернула собі приблизно половину території, яку захопила Україна від початку прориву кордону в Курській області.

"Західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб надати Росії більше переговорної сили на будь-яких мирних переговорах", — йдеться у статті.

Журналісти підкреслили, що після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року.

Нагадаємо, 12 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ знищили 300 росіян, які намагались відбити одне село в Курській області.

11 листопада видання Bild оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що контрнаступ ЗС РФ у Курській області обернувся катастрофою для Путіна.