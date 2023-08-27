Почули крики: новачки-поліцейські врятували людей із машини, що тонула у ставку (відео)

Помічники шерифа Йорцан Гандіа Арес і Тайлер Касто, які незабаром прибули на місце події, почули крики людини про допомогу. У "заваленому сміттям ставку" вони побачили машину, що тонула, і швидко стрибнули у воду.

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У США двоє новеньких помічників шерифа Флориди врятували двох людей у непроглядній темряві, коли о 02:30 ночі вони виявили автомобіль, що тоне у ставку. Про це пише Maimi Herald.

За словами слідчих, це сталося в суботу, 19 серпня, в Орландо, коли автомобіль Nissan Altima пробив огорожу, підлетів у повітря і впав у воду.

Помічники шерифа округу Оріндж Йорцан Гандіа Арес і Тайлер Касто, які незабаром прибули на місце події, почули крики людини про допомогу в "заваленому сміттям ставку".

"Увійшовши в ставок завглибшки майже 5 метрів, вони побачили чоловіка, який відчайдушно намагався втриматися на плаву, і непритомну жінку під водою. Помічники витягли обох на берег, зробили жінці штучне дихання і привели її до тями до прибуття швидкої допомоги", — йдеться в повідомленні.

Жінка не реагувала на дотики, коли її витягли на берег Фото: Miami Herald

На відеозаписі з камер спостереження, опублікованому 23 серпня у Facebook, видно, що жінка не реагувала на дотики, коли її витягли на берег, і помічники шерифа відразу ж почали робити їй штучне дихання.

"Вона дихає. У неї є пульс", — каже один із помічників. "У неї є пульс".

За даними Дорожнього патруля Флориди, 42-річного водія і 33-річну жінку доправили в лікарню із серйозними травмами. Чоловік розповів слідчим, що аварія сталася через те, що він не відразу помітив, що дорога закінчується біля водойми, повідомили представники департаменту.

Видання зазначає, що обидва помічники шерифа — новачки в департаменті, вони вступили на службу в березні 2022 року.

Відеозапис порятунку переглянули тисячі разів у Facebook, де глядачі назвали помічників "героями" за те, що вони, не роздумуючи, пірнули у ставок.

"У мене просто сльози на очі навернулися", — написав один із коментаторів.

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