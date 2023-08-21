"Ангел смерті": британська медсестра, яка вбила 7 немовлят, залишила моторошну записку (фото)

Медсестру Люсі Летбі, винну в убивстві семи новонароджених, засудили до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

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Після того як 33-річну Люсі Летбі визнали винною у вбивстві семи немовлят і замаху на вбивство ще шести, з'явилися припущення щодо мотивів "найжорстокішої в Британії вбивці малюків". Про це пише Daily Star.

Детектив Пол Г'юз, який очолював розслідування справи Летбі, заявив, що цей документ рівносильний зізнанню. За словами експерта, знайдена поліцією в будинку вбивці немовлят Люсі Летбі записка може дати "єдине реальне пояснення" її жорстоким злочинам.

Це сталося після того, як британку визнали винною у вбивстві семи немовлят і замаху на вбивство ще шести в неонатальному відділенні лікарні графині Честер. 21 серпня Суд Манчестера засудив медсестру Люсі Летбі, винну у вбивстві семи новонароджених, до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

Люсі Летбі, винну у вбивстві семи новонароджених, до довічного ув'язнення у в'язниці без права на помилування Фото: Cheshire Police

Констебль Г'юз вважає, що Летбі скоїла свої жахливі злочини, тому що, за її власними словами, вона "зла".

"Їй явно подобається увага, я думаю, що їй також сподобався судовий розгляд. Але якщо ми шукаємо, чому вона це зробила, то, повторюючи її власні слова, "вона — зло", тому вона це і зробила", — розповів він у бесіді з Mirror.

Один із провідних кримінологів навіть припустив, що це може бути наслідком психічного розладу — синдрому Мюнхгаузена.

Записку із заголовком "Недостатньо хороша" знайшли серед безлічі інших доказів, що викривають.

"Я — зло, я зробила це. Немає слів. Я жахлива людина — я плачу за це щодня. Я не можу дихати. Я не можу зосередитися. Убий себе просто зараз. Непереборний страх/паніка. У мене ніколи не буде дітей і я не вийду заміж. Я ніколи не дізнаюся, як це — мати сім'ю. Надії немає", — свідчили інші повідомлення на записках засудженої британки.

Записку із заголовком "Недостатньо хороша" було знайдено серед безлічі інших доказів, що викривають Фото: Cheshire Constabulary

У них також простежується нерозуміння своєї відповідальності за вбивства.

"Я не зробила нічого поганого. Поліцейське розслідування забуло про наклеп. Дискримінація. Віктимізація. Усе стає занадто великим, усе поглинає моє життя. Я так ненавиджу себе за те, що сталося... Я почуваюся дуже самотньою і наляканою", — писала вона.

Під час судового розгляду Летбі заперечувала, що записка була зізнанням у будь-якій формі, і заявила, що написала її, коли її перевели з відділення в липні 2016 року, тому що не могла змиритися з тим, що її звинувачують у тому, чого вона не робила.

Розслідування справи "Ангела смерті"

Сержант Г'юз розповів Daily Mail, що, на його думку, ці записи свідчать про те, що вбивця хотіла здобути популярність, що якоюсь мірою пояснює її мотив. Він задається питанням, чому вона не знищила папери та інші докази, коли дізналася, що поліція веде розслідування в травні 2017 року.

"На мій погляд, вона все записала і залишила, щоб ми знайшли", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що студентка інсценувала своє викрадення заради батьківських грошей. Дівчина пішла з дому і відправила батькам відеозапис, на якому з плакатом на обличчі стверджувала, що її викрали.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.