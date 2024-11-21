Мешканець Київської області викликав поліцію, щоб запропонувати патрульним чай

41-річний чоловік подзвонив на лінію 102 і зробив тривожну заяву. Однак за заявленою адресою на поліціянтів чекав неприємний сюрприз.

Українець набрехав поліції, бо не мав настрою. Тепер його можуть покарати за хибний виклик. Деталями інциденту 20 листопада поділились у Патрульній поліції Борисполя.

Мешканець Київщини зателефонував на лінію 102 і повідомив про спробу самогубства. За викликом без зволікань відправили екіпаж, і невдовзі патрульні приїхали за вказаною заявником адресою. Однак там на них чекав неприємний сюрприз.

"Прибувши на місце, ми з'ясували, що 41-річному чоловіку було сумно і він дуже хотів випити чаю з поліціянтами, тому й здійснив хибний виклик", — розповіли у поліції.

Пресслужба закликала українців бути відповідальними й викликати спецслужби тільки у випадках, коли вони дійсно потрібні. У відомстві пояснили, що поліціянти перевіряють кожен виклик, який надходить на лінію 102. Хибне повідомлення про злочин може завадити правоохоронцям встигнути прийти на допомогу тим, хто насправді цього потребує.

Також у поліції нагадали, що стаття про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачає адміністративну відповідальність. Порушникам може загрожувати штраф на суму 850-3400 гривень.

Нагадаємо, у Києві провели першу в історії кардіохірургії операцію на серці новонародженого немовляти.

Також у Києві 21 листопада випав мокрий сніг. У КМДА попередили про можливу ожеледицю на дорогах.