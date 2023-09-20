Осіння хандра. Психологиня назвала 5 способів, як не впасти в депресію восени

Осінь часто асоціюють з початком депресії та певної меланхолії. А все через відсутність сонця, похолодання, дощі та сірість за вікном. Спеціально для Фокуса психологиня Поліна Савенко розповідає, як впоратися з осінньою хандрою та зробити так, щоб настрій не залежав від пори року.

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Дехто любить осінь за шарудіння різнобарвного листя під ногами та глінтвейн на терасі, а дехто ненавидить за відсутність енергії, сил та постійну втому. Що робити, щоб витягти себе з цього стану та зробити цю осінь яскравою та наповненою сенсом? Практичний психолог, арт — терапевт, засновниця академії психології "Psy-art" Поліна Савенко розповідає Фокусу, яких рекомендацій варто дотримуватись, щоб не стати заручником осінньої хандри.

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Більше позитивних емоцій

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"Наш загальний стан транслюється нашим внутрішнім емоційним наповненням. Наповнюйте свій день приємним спілкуванням чи прогулянками осіннім парком та отримуйте свою дозу позитиву", — радить психологиня.

Кожного вечора плануйте свій наступний день, намагаючись додавати до розкладу якісь маленькі задоволення для себе. Позитивні емоції – це не завжди про гроші, скоріше навпаки. Можна просто побути наодинці з собою в парку та подихати свіжим осіннім повітрям, п’ючи запашну каву. Можна вибратися усією родиною на пікнік, або годувати з дитиною качок на озері. Або просто відпочити та подивитися улюблений серіал вдома під теплою ковдрою. Обирайте те, що вас наповнює, надихає, що викликає посмішку та піднесений настрій.

Майте хобі

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Зазвичай час на сум та осінню хандру є у того, у кого є багато вільного часу. Замість того, щоб лежати на дивані та дивитись сумні серіали, займіть себе корисною справою.

"Щоб не дати сумним думкам заповнити ваш внутрішній простір — займайтесь улюбленими справами у вільний час. Якщо ви ще не маєте хобі, проаналізуйте, що приносить вам задоволення: читання книги, гра у більярд чи боулінг, а, можливо, вироблення свічок. Знайдіть те, що поповнить ваш ресурс", — наголошує.

Можливо, ви давно мріяли піти на малювання, або навчитися кататися на роликах, або піти на танці чи кулінарні курси. Це новий досвід, який принесе купу позитивних емоцій, досвіду та вражень.

Піклуйтеся про своє харчування

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"Важливо звертати увагу на своє харчування. Велика кількість овочів та фруктів та збалансоване харчування допоможуть підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів у вашому організмі", — каже психологиня.

Дійсно, поганий настрій, апатія та роздратування можуть бути викликані зовсім не зміною пори року, а дефіцитом нутрієнтів, або навіть певними захворюваннями. Тому намагайтеся їсти різноманітно та збалансовано, сервіруйте собі стіл, намагайтеся в кожному прийомі їсти різнокольорові овочі та фрукти й, цілком ймовірно, що ваше життя заграє яскравими фарбами.

Не тримайте в собі емоції

Фото: Freepik

Відчувати різні емоції – це нормально, причому вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Аналізуйте, що викликає у вас негативні емоції: які люди, події, відчуття, і за можливості намагайтеся мінімізувати або повністю виключити ці фактори зі свого життя.

"Відчуваючи себе погано, обов’язково прослідкуйте чим викликаний цей стан? Проаналізуйте, які емоції ви відчуваєте та дайте собі прожити їх. Будь — які емоції нам потрібні. Іноді треба дати собі подумати ввечері під чашку какао і гарний фільм", — радить Поліна Савенко

Екологічний вихід негативних емоцій

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Важливо давати вихід негативним емоціям та не тримати в собі, накопичуючи негатив та незадоволення, бо рано чи пізно воно вийде назовні. Знайдіть спосіб екологічно виплескувати ці емоції, не допускаючи, щоб страждали ваші близькі.

"Знайдіть вихід негативним емоціям екологічно, наприклад, ідіть на бокс чи бийте подушку, коли відчуваєте, що чаша емоцій переповнена і треба виплеснути їх. Це позбавить оточення від вашого поганого настрою, а вам полегшить життя", — наголошує психологиня.

Нагадаємо, впровадження цих звичок у життя дасть вам змогу значно поліпшити його якість.

Раніше Фокус писав про те, що часто ми списуємо роздратованість, гнів та пригнічений стан лише на зовнішні обставини, проте ці емоції можуть бути тривожним дзвіночком від організму

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.