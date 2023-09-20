Осенняя хандра. Психолог назвала 5 способов, как не впасть в депрессию осенью

Осень часто ассоциируют с началом депрессии и определенной меланхолии. А все из-за отсутствия солнца, похолодания, дождей и серости за окном. Специально для Фокуса психолог Полина Савенко рассказывает, как справиться с осенней хандрой и сделать так, чтобы настроение не зависело от времени года.

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Некоторые любят осень за шуршание разноцветных листьев под ногами и глинтвейн на террасе, а некоторые ненавидят, за отсутствие энергии, сил и постоянную усталость. Что делать, чтобы вытащить себя из этого состояния, и как сделать эту осень яркой и наполненной смыслом? Практический психолог, арт — терапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко рассказывает Фокусу, каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы не стать заложником осенней хандры.

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Больше положительных эмоций

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"Наше общее состояние транслируется нашим внутренним эмоциональным наполнением. Наполняйте свой день приятным общением или прогулками по осеннему парку и получайте свою дозу позитива", — советует психолог.

Каждый вечер планируйте свой следующий день, стараясь добавлять в расписание какие-то маленькие удовольствия для себя. Положительные эмоции — это не всегда про деньги, скорее, наоборот. Можно просто побыть наедине с собой в парке и подышать свежим осенним воздухом, попивая ароматный кофе. Можно выбраться всей семьей на пикник, или кормить с ребенком уток на озере. Или просто отдохнуть и посмотреть любимый сериал дома, под теплым одеялом. Выбирайте то, что вас наполняет, вдохновляет, что вызывает улыбку и приподнятое настроение.

Имейте хобби

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Обычно время на грусть и осеннюю хандру есть у того, у кого есть много свободного времени. Вместо того, чтобы лежать на диване и смотреть грустные сериалы, займите себя полезным делом.

"Чтобы не дать грустным мыслям заполнить ваше внутреннее пространство — занимайтесь любимыми делами в свободное время. Если вы еще не имеете хобби, проанализируйте, что приносит вам удовольствие: чтение книги, игра в бильярд или боулинг, а, возможно, выработка свечей. Найдите то, что пополнит ваш ресурс", — отмечает.

Возможно, вы давно мечтали пойти на рисование или научиться кататься на роликах, или пойти на танцы, или кулинарные курсы. Это новый опыт, который принесет кучу положительных эмоций, опыта и впечатлений.

Заботьтесь о своем питании

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"Важно обращать внимание на свое питание. Большое количество овощей и фруктов и сбалансированное питание помогут поддерживать уровень витаминов и микроэлементов в вашем организме", — говорит психолог.

Действительно, плохое настроение, апатия и раздражение могут быть вызваны вовсе не сменой времени года, а дефицитом нутриентов, или даже определенными заболеваниями. Поэтому старайтесь есть разнообразно и сбалансировано, сервируйте себе стол, старайтесь в каждом приеме есть разноцветные овощи и фрукты и, вполне вероятно, что ваша жизнь заиграет яркими красками.

Не держите в себе эмоции

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Испытывать разные эмоции — это нормально, причем они могут быть как положительными, так и отрицательными. Анализируйте, что вызывает у вас негативные эмоции: какие люди, события, ощущения, и по возможности старайтесь минимизировать или полностью исключить эти факторы из своей жизни.

"Чувствуя себя плохо, обязательно проследите чем вызвано это состояние? Проанализируйте, какие эмоции вы испытываете и дайте себе прожить их. Любые эмоции нам нужны. Иногда надо дать себе подумать вечером под чашку какао и хороший фильм", — советует Полина Савенко

Экологический выход негативных эмоций

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Важно давать выход негативным эмоциям и не держать в себе, накапливая негатив и недовольство, потому что рано или поздно все выйдет наружу. Найдите способ экологично выплескивать эти эмоции, не допуская, чтобы страдали ваши близкие.

"Найдите выход негативным эмоциям экологически, например, идите на бокс или бейте подушку, когда чувствуете, что чаша эмоций переполнена и надо выплеснуть их. Это избавит окружающих от вашего плохого настроения, а вам облегчит жизнь", — отмечает психолог.

Напомним, внедрение этих привычек в жизнь позволит вам значительно улучшить ее качество.

Ранее Фокус писал о том, что часто мы списываем раздраженность, гнев и подавленное состояние только на внешние обстоятельства, однако эти эмоции могут быть тревожным звоночком от организма

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.