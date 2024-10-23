"Теория Октября": психологи дали советы, как изменить свою жизнь прямо сейчас

Новый тренд предлагает использовать середину осени для пересмотра целей и ценностей. Люди рассматривают октябрь как время для личной перезагрузки, планирования оставшихся месяцев года и внедрения новых привычек. Вместо ожидания Нового года, они начинают изменения сейчас, чтобы к январю уже иметь устойчивую систему, позволяющую добиться успеха.

Related video

В последнее время на просторах социальных сетей набирает популярность новая концепция – "теория Октября", которая предлагает использовать начало осени для пересмотра своих целей и ценностей. Вдохновленные этим трендом, люди переосмысливают оставшиеся три месяца года и переносят на октябрь функции, которые традиционно выполняет Новый год. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что такое "теория Октября"?

Октябрь – это время, когда люди обычно начинают наслаждаться уютом, теплыми свитерами и напитками с тыквенными специями. Однако теперь многие рассматривают этот месяц как возможность пересмотреть свои жизненные приоритеты, установить новые цели и изменить привычки.

В условиях нестабильного рынка труда, инфляции и повседневных проблем "теория Октября" становится способом взять контроль над своей жизнью. Люди стремятся улучшить свое здоровье, финансы и ментальное состояние, начав изменения именно осенью.

Почему октябрь – удачное время для перемен?

Сара Стоун, 35-летняя риелтор из Канзас-Сити, считает, что октябрь – идеальный момент для рефлексии над прошедшими девятью месяцами и планирования оставшихся трех. В этом месяце она планирует избавиться от ненужных вещей в доме и перестать импульсивно покупать в магазинах.

Клинический психолог Лори Крамер отмечает, что смена сезонов и приближение нового года естественным образом настраивают людей на размышления. Кроме того, именно в октябре отмечается еврейский Новый год – Рош ха-Шана, который для многих также становится периодом осмысления и перезагрузки.

Как подготовиться к Новому году с помощью теории "Октября"?

Одна из причин популярности теории заключается в том, что она позволяет начать новые привычки заранее. Это дает фору перед январем, когда все начинают массово заниматься в спортзалах и ставить себе цели на год. Если начать изменения в октябре, то к Новому году многие из этих целей уже могут стать частью рутины.

Так, 30-летняя блогер из Майами Эллисон Бучелерес использует октябрь для того, чтобы установить новые привычки, такие как утренние подъемы в 7 утра, ведение дневника и повторение аффирмаций. Ее новая мантра: "Я могу контролировать свою работу и веру в себя, но не время".

Как закрепить новые привычки

Согласно исследованиям, простые действия могут стать привычкой уже через 30 повторений, а более сложные, например, занятия спортом, могут потребовать до трех месяцев регулярной практики. Психолог Венди Вуд считает, что идеальное время для изменений – это большие перемены в жизни, такие как переезд или новая работа, независимо от времени года.

Последний шанс выполнить цели года

Для некоторых октябрь – это последняя возможность достичь тех целей, которые они поставили себе в начале года. Например, студент Матео Перес завершает свою программу тренировок и готовится к подаче заявления на перевод в Нью-Йоркский университет, пишет издание.

"Теория Октября" помогает людям переосмыслить свою жизнь и начать изменения тогда, когда это наиболее удобно. Будь то завершение давно поставленных целей или начало новых привычек, октябрь становится временем для личной перезагрузки и подготовки к следующему году.

Ранее Фокус писал о том, какие топ 10 эфирных масел помогут убрать морщины и отсрочить старение кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту