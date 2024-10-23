"Теорія Жовтня": психологи дали поради, як змінити своє життя просто зараз

Новий тренд пропонує використовувати середину осені для перегляду цілей і цінностей. Люди розглядають жовтень як час для особистого перезавантаження, планування місяців року, що залишилися, і впровадження нових звичок. Замість очікування Нового року, вони починають зміни зараз, щоб до січня вже мати стійку систему, що дає змогу досягти успіху.

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Останнім часом на теренах соціальних мереж набирає популярності нова концепція — "теорія Жовтня", яка пропонує використовувати початок осені для перегляду своїх цілей і цінностей. Натхненні цим трендом, люди переосмислюють три місяці року, що залишилися, і переносять на жовтень функції, які традиційно виконує Новий рік. Про це пише The Wall Street Journal.

Що таке "теорія Жовтня"?

Жовтень — це час, коли люди зазвичай починають насолоджуватися затишком, теплими светрами та напоями з гарбузовими спеціями. Однак тепер багато хто розглядає цей місяць як можливість переглянути свої життєві пріоритети, встановити нові цілі та змінити звички.

В умовах нестабільного ринку праці, інфляції та повсякденних проблем "теорія Жовтня" стає способом узяти контроль над своїм життям. Люди прагнуть покращити своє здоров'я, фінанси та ментальний стан, розпочавши зміни саме восени.

Чому жовтень — вдалий час для змін?

Сара Стоун, 35-річна рієлторка з Канзас-Сіті, вважає, що жовтень — ідеальний момент для рефлексії над минулими дев'ятьма місяцями і планування решти трьох. Цього місяця вона планує позбутися непотрібних речей у будинку і перестати імпульсивно купувати в магазинах.

Клінічний психолог Лорі Крамер зазначає, що зміна сезонів і наближення нового року природним чином налаштовують людей на роздуми. Крім того, саме в жовтні відзначається єврейський Новий рік — Рош га-Шана, який для багатьох також стає періодом осмислення та перезавантаження.

Як підготуватися до Нового року за допомогою теорії "Жовтня"?

Одна з причин популярності теорії полягає в тому, що вона дає змогу почати нові звички заздалегідь. Це дає фору перед січнем, коли всі починають масово займатися в спортзалах і ставити собі цілі на рік. Якщо почати зміни в жовтні, то до Нового року багато хто з цих цілей уже може стати частиною рутини.

Так, 30-річна блогерка з Маямі Еллісон Бучелерес використовує жовтень для того, щоб установити нові звички, як-от ранкові підйоми о 7-й ранку, ведення щоденника і повторення афірмацій. Її нова мантра: "Я можу контролювати свою роботу і віру в себе, але не час".

Як закріпити нові звички

Згідно з дослідженнями, прості дії можуть стати звичкою вже через 30 повторень, а більш складні, наприклад, заняття спортом, можуть потребувати до трьох місяців регулярної практики. Психолог Венді Вуд вважає, що ідеальний час для змін — це великі зміни в житті, як-от переїзд або нова робота, незалежно від пори року.

Останній шанс виконати цілі року

Для декого жовтень — це остання можливість досягти тих цілей, які вони поставили собі на початку року. Наприклад, студент Матео Перес завершує свою програму тренувань і готується до подачі заяви на переведення в Нью-Йоркський університет, пише видання.

"Теорія Жовтня" допомагає людям переосмислити своє життя і почати зміни тоді, коли це найзручніше. Чи то завершення давно поставлених цілей, чи започаткування нових звичок, жовтень стає часом для особистого перезавантаження та підготовки до наступного року.

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