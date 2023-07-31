Топ 10 ефірних олій, які допоможуть прибрати зморшки та відстрочити старіння шкіри

Забруднення, ультрафіолет та зневоднення прискорюють процес старіння шкіри та появу зморшок. Ефірні олії допомагають уповільнити старіння шкіри й сприяють відновленню та омолодженню шкіри.

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Ефірні олії — це рослинні екстракти, багаті на антиоксиданти, які здатні боротися з вільними радикалами й запобігати передчасному старінню шкіри. Вони допомагають мінімізувати зморшки, зберегти молодість та природне сяйво шкіри. Про це пише Stylecraze.

Головна відмінність ефірних олій від косметичних антивікових засобів у тому, що вони повністю натуральні та не містять хімічних речовин. Ці 10 ефірних олій допоможуть зменшити зморшки та запобігти ранньому старінню шкіри.

Ефірна олія лимона

Фото: Freepik

Ефірна олія лимона містить антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від окислювального стресу та нейтралізувати вільні радикали. Воно містить аскорбінову кислоту, альфа-токоферол, який бореться зі старінням та глутатіон, який підвищує захист клітин від сонця.

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Олія лимона, нанесена на шкіру, запобігає передчасному старінню та появі зморшок, а також допомагає вирівняти тон шкіри та повернути їй сяйво.

Ефірна олія розмарину

Ефірна олія розмарину, завдяки великій кількості антиоксидантів, допомагає підтримувати здоров'я шкіри, запобігаючи віковим змінам і перешкоджаючи старінню. Ця олія здатна благотворно впливати на лікування таких шкірних захворювань як розацеа, дерматит, екзема.

Ефірна олія сандалового дерева

Фото: Freepik

Сандалове дерево має протизапальні та антиоксидантні властивості. Олія сандалового дерева здатна поглинати вільні радикали та зменшувати окисний стрес, зберігаючи здоров'я вашої шкіри. Вчені виявили, що олія сандалового дерева є ефективною при лікуванні екземи, псоріазу, прищів і навіть бородавок.

Ефірна олія троянди

Ефірна олія троянди – одна з найдорожчих, але дуже дієвих олій, яка допомагає підтримувати здоров'я шкіри. Екстракти дамаської троянди мають антиоксидантні та антибактеріальні властивості. Рожеве масло є побічним продуктом виробництва рожевої води і воно здатне зберегти вашу шкіру молодою та здоровою.

Ефірна олія лаванди

Фото: Freepik

Олія лаванди отримують з квіток лаванди і вона може зробити вашу шкіру гладкою та шовковистою, захистити її від грибкових та бактеріальних інфекцій, зменшити шрами. Це масло має сильні антиоксидантні та протизапальні властивості. Крім впливу на шкіру, ефірна олія лаванди завдяки своїм психотерапевтичним властивостям прекрасно підходить для зняття стресу.

Ефірна олія масла іланг-ілангу

Ефірна олія іланг-ілангу сприяє оновленню та відновленню шкіри, зменшує вплив вільних радикалів. Також воно має антиоксидантні властивості.

Ефірна олія граната

Олія кісточок граната – дуже потужний місцевий антиоксидант. Воно має протизапальні, протиракові та протимікробні властивості. Згідно з дослідженням, олія кісточок граната сприяє регенерації верхнього шару шкіри, стимулюючи кератиноцити (клітини, що виробляють кератин). Також воно сприяє підвищенню еластичності та пружності шкіри.

Ефірна олія шипшини

Фото: Freepik

Олія шипшини має протизапальну дію на шкіру. Воно містить каротиноїди, лінолеву кислоту і вітамін Е, який має омолоджуючі властивості. Олія насіння шипшини містить фенольну кислоту, яка перешкоджає окислювальному стресу, що прискорює старіння шкіри.

Ефірна олія неролі

Ефірне масло неролі одержують із квіток гіркого апельсинового дерева. Воно дуже дороге, тому що для виробництва 1 кг олії використовують 850 кг квіток неролі. Ця ефірна олія має антисептичні, протимікробні та розслаблюючі властивості, допомагає омолодити шкіру й повернути їй сяйво та свіжість.

Ефірне масло пачулі

Дослідження показало, що застосування ефірної олії пачулі допомагає зменшити утворення зморшок у мишей, які піддаються впливу ультрафіолетових променів, а це означає, що вона здатна запобігати фотостарінню. Ця ефірна олія має антибактеріальні та протизапальні властивості, завдяки йому можна зменшити почервоніння та захистити шкіру від інфекцій.

Нагадаємо, ці 10 порад допоможуть вам отримати здоровий і сяючий колір обличчя без макіяжу.

Раніше Фокус писав про те, що не варто витрачати час на нескінченні доглядові процедури, існує засіб, який допоможе вашій шкірі зберегти молодість та сяйво. І це гіалуронова кислота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.