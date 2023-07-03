Гіалуронова кислота: 6 шансів виглядати молодше та гарніше

Перестаньте витрачати час на нескінченні доглядові процедури, існує засіб, який допоможе вашій шкірі зберегти молодість та сяйво. І це гіалуронова кислота.

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Дерматологи та інші лікарі часто рекомендують гіалуронову кислоту за її здатність покращувати текстуру та зовнішній вигляд шкіри, а також зменшувати біль у суглобі й інші вікові симптоми. Гіалуронова кислота, ймовірно, найвідоміша тим, що входить до складу дорогих омолоджувальних сироваток для шкіри, але її також можна знайти у формулах для підтримки суглобів, засобах від герпесу, очних краплях та бальзамах для губ. Про це пише Dr. Axe.

Як працює гіалуронова кислота?

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Гіалуронова кислота — це змащувальна прозора речовина, яка природним чином виробляється організмом. В організмі людини гіалуронова кислота в найбільшій концентрації міститься в шкірі, усередині суглобів, в очницях та в інших тканинах, де вона допомагає утримувати колаген, підвищувати вологість й забезпечувати еластичність і гнучкість.

Гіалуронова кислота входить до складу різних антивікових засобів для краси та здоров'я — лосьйони, креми й сироватки. Також дерматолог може запропонувати гіалуронову кислоту у формі ін'єкцій.

Найбільшою перевагою гіалуронової кислоти є те, що вона має дуже високу здатність утримувати воду, чи то на шкірі, чи то в очах, чи то в м'яких тканинах. По всьому тілу вона розподіляється в різних тканинах, особливо в шкірі, де забезпечує зволоження і структуру. На шкіру припадає близько половини всієї гіалуронової кислоти, що міститься в організмі. Якими ще перевагами володіє гіалуронова кислота?

Зволожує суху шкіру

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Гіалуронова кислота відмінно зволожує шкіру, після застосування сироваток на основі гіалуронової кислоти, шкіра стає більш "вологою", мішки під очима світлішають, вирівнюється тон обличчя.

Сухість, лупа, опущення очей або губ та в'ялість пов'язані зі старінням шкіри, тому що в міру дорослішання молекули в шкірі втрачають частину своєї здатності зв'язувати й утримувати воду. Це не тільки спричиняє сухість, а й зменшує об'єм шкіри.

Дослідники виявили, що сухість рогового шару, спричинена тривалим перебуванням на сонці, відіграє важливу роль у формуванні зморшок. А гіалуронова кислота може допомогти природним чином боротися з ознаками старіння, зменшуючи "втрату води епідермісом", пов'язану з впливом сонця, сухістю або лущенням шкіри.

Допомагає зменшити зморшки

Протягом декількох тижнів після використання засобу з гіалуроновою кислотою ви можете помітити збільшення зволоженості шкіри. Хоча більшість досліджень показують, що гіалуроновій кислоті може знадобитися шість тижнів або більше, щоб поліпшити зовнішній вигляд шкіри, деякі дослідження засвідчили, що сироватки з гіалуроновою кислотою проти зморщок іноді можуть почати працювати вже через два тижні.

Для більш значних омолоджувальних результатів дерматологи використовують рецептурні ін'єкції або формули, що містять гіалуронову кислоту, протягом кількох місяців, щоб зменшити обвисання губ і очей.

Результати подвійного сліпого клінічного дослідження 2014 року, опубліковані в Журналі косметичної дерматології, показали, що засоби, які містять гіалуронову кислоту, ефективно зменшують появу зморщок та провисання шкіри протягом 30 днів постійного використання. Деякі учасники дослідження також повідомили, що до кінця місяця у них стали більш повними губи й збільшився об'єм щік (дві риси, пов'язані з молодим зовнішнім виглядом).

Виразки, сонячні опіки та загоєння ран

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Крім зменшення появи зморшок та сухості шкіри, гіалуронова кислота корисна для лікування герпесу й виразок у роті, ран, укусів і опіків, а все завдяки тому, що вона зберігає пошкоджені тканини вологими. Багато засобів від герпесу містять гель гіалуронової кислоти, щоб прискорити процес загоєння та запобігти розтріскуванню або кровотечі.

Гіалуронова кислота є частиною структурного компонента порожнини рота й губ, сполучна тканина яких складається з колагену та води. Колаген і гіалуронова кислота допомагають надати губам структуру і форму. Оскільки гіалуронова кислота зв'язується з водою, вона зволожує шкіру і тканини в губах та зберігає щільними шкірні з'єднання, допомагає доставляти поживні речовини до пошкоджених тканин, контролює запалення.

Змащує хворі суглоби

Гіалуронова кислота міститься у всіх кістках, сполучних тканинах, суглобах, сухожиллях та хрящових структурах по всьому тілу, особливо в так званому гіаліновому хрящі, який покриває кінці кісток й забезпечує амортизацію. Оскільки вона допомагає захистити кістки та забезпечує стійкість до зношування, гіалуронова кислота корисна для зменшення болю й чутливості, пов'язаних із дегенеративними захворюваннями суглобів.

Гіалуронова кислота наразі є популярною речовиною, що використовується в добавках для лікування болю та травм при остеоартриті. Типи болю в суглобах, які найчастіше лікують за допомогою гіалуронової кислоти, включають болі в ліктях та колінах.

Допомагає зменшити сухість та дискомфорт в очах

Фото: Freepik

Рідина всередині очниці (звана склоподібним тілом) майже повністю складається з гіалуронової кислоти. Очні краплі з гіалуроновою кислотою можуть полегшити хронічну сухість очей, заповнюючи вологу всередині очної ямки, допомагаючи при виробленні сліз та відновлюючи баланс рідини. Деякі дослідження також показали, що гіалуронова кислота допомагає пригнічувати окислювальне ушкодження рогівки, спричинене УФ-випромінюванням.

Краплі гіалуронової кислоти можуть бути корисними під час операцій на очах або після одужання, зокрема після видалення катаракти, трансплантації рогівки або відновлення сітківки, що відшарувалася.

Захищає кишечник

Гіалуронова кислота, що зустрічається в природі, подібна до тієї, що виробляється організмом й міститься в курячому колагені, присутня у вигляді великих часток, які функціонують у кишечнику і можуть допомогти захистити або вилікувати запальні захворювання кишечнику, такі як хвороба Крона та виразковий коліт.

Додавання до свого раціону продуктів й добавок, багатих на гіалуронову кислоту, як-от кістковий бульйон або протеїновий порошок, приготований із кісткового бульйону, може стимулювати природний процес загоєння органів травлення і потенційно захистити від синдрому підвищеної кишкової проникності.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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