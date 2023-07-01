Кінець епохи Джолі. Косметолог розповіла всю правду про збільшення губ

Неприродні й занадто великі губи відходять у минуле, у моді зараз — натуральність. Лікар-косметолог Вікторія Медулич розповідає про те, як правильно вибрати майстра, які є протипоказання до збільшення губ, і як не злякатися результату.

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Процедура збільшення губ — одна з найпопулярніших і найактуальніших послуг в естетичній медицині, адже це швидко, безболісно і безпечно. Завдяки цій процедурі, яка проводиться за допомогою ін'єкцій, можна змінити форму та розмір губ. Актуальними сьогодні є природні тенденції без надмірної та надуманої ляльковості, надто волюмізовані губи все далі відходять у минуле. Спеціально для Фокуса лікар-косметолог Вікторія Медулич розповіла про те, кому не варто робити процедуру збільшення губ, і як правильно вибрати фахівця, щоб уникнути небажаних наслідків.

Сучасні тенденції

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Протягом останніх років модні тенденції в естетичній медицині спрямовані на природні контури з максимальним збереженням правильних пропорцій. Це означає, що сильно накачані великі губи поступово виходять з моди. Однак, це не означає, що ви не зможете зробити пухкими і привабливими тоненькі від природи губи, просто важливо знати міру і робити акцент на природні форми.

"Тенденція останніх років йде до натуральності та до підкреслення власної індивідуальності. Мало хто з жінок зараз прагнуть повторити форму губ якихось знаменитостей або збільшити губи до аномальних форм. Загалом усі прагнуть підкреслити і зробити виразнішою власну форму губ", — каже Вікторія Медулич.

Як обрати косметолога?

Успішність процедури завжди залежить від роботи косметолога. Кваліфікований фахівець наперед бачить, чи підійде вам та чи інша форма губ, знає, який препарат краще застосувати і як запобігти небажаним симптомам у разі їх виникнення.

"Першочерговий факт, на який треба звертати увагу під час вибору фахівця з контурної пластики, — це наявність медичної освіти. А так можна обрати косметолога за рекомендацією, а можна — подивившись роботи фахівця в соціальних мережах. Однак важливо перед процедурою обов'язково прийти на консультацію, щоб зрозуміти, наскільки людина викликає у вас бажання їй довіритися", — зазначає косметолог.

Коли потрібна ця процедура

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Процедуру зі збільшення губ, крім особистих забаганок, зазвичай рекомендують виконувати в таких випадках:

асиметрії, тонкі губи;

генетичні дефекти;

вікові зміни;

зморшки і заломи;

опущені куточки губ.

Протипоказання до збільшення губ

Серед протипоказань до збільшення губ можна виділити такі:

гострі вірусні захворювання (герпес);

активний запальний процес;

захворювання крові, проблеми зі згортанням;

інфекційні захворювання;

наявність онкологічних захворювань;

вагітність і грудне вигодовування;

схильність до епілепсії;

індивідуальна чутливість.

"З великою обережністю слід бути людям, які хочуть колоти губи, маючи при цьому захворювання сполучної тканини, цукровий діабет або порушення згортання крові. У таких випадках я також не раджу робити ін'єкції", — радить Вікторія Медулич.

Які можуть бути побічні реакції?

Філери для губ на основі гіалуронової кислоти безпечні, адже гіалуронова кислота не накопичується в організмі, а розпадається природним чином протягом року. Тобто якщо ви збільшили губи якісним сертифікованим препаратом, протягом 8-12 місяців (залежить від щільності) він природно утилізується з організму.

Побічні ефекти і тимчасові ускладнення можуть бути, як і після будь-яких інших ін'єкційних процедур, у вигляді гематом, набряків, тимчасової асиметрії,

"Зазвичай препарати є високоочищеними, тому на них не спостерігається алергічних реакцій. До складу препаратів для ін'єкцій часто входить лідокаїн (0.3%), який також є високоочищеним. Головне розуміти, якими препаратами працює фахівець. Якщо вони сертифіковані, офіційні та відомі, тоді й процедура буде безпечною", — каже Вікторія.

Одним із побічних ефектів можуть бути так звані "гіалуронові вусики", які з'являються над верхньою губою через те, що тоненькі губи не здатні вмістити велику кількість гелю, або через кваліфікацію фахівця, який підібрав некоректний препарат або ввів його неправильно.

У такому разі нижня третина обличчя нагадує качиний профіль, що має не дуже спокусливий і привабливий вигляд. Це є додатковим доказом того, що ваш фахівець повинен мати неабиякий художній смак.

"Часто приходять дівчата, в яких дуже тонкі губи, наче ниточки, і одразу їх виправити і зробити пухкими неможливо. Усе залежить від пропорцій обличчя, наскільки це буде гармонійно, наскільки пасуватиме певний об'єм губ до конкретної форми обличчя. Усе дуже індивідуально", — зазначає косметолог.

Рекомендації від косметолога

Не бійтеся, що губи будуть занадто великими.

"Існує страх, що 1 мл препарату — це дуже багато. Це не так. Насправді це дуже невелика кількість, і в цьому випадку важко "переборщити", зробивши губи якихось неймовірних розмірів", — зазначає косметолог.

Не наносьте декоративну косметику відразу після процедури.

"У післяін'єкційний період не можна наносити декоративно косметику на губи хоча б протягом доби після процедури", — радить Вікторія.

Посттравматичний набряк — це норма.

"Будьте готові до того, що губи після ін'єкції матимуть посттравматичний набряк і, можливо, синці", — попереджає Вікторія Медулич.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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