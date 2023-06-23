Мішки під очима. 3 ефективні способи прибрати набряк

Мішки під очима зрадливо видають недосип, напружений робочий графік або зловживання алкоголем.

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З віком шкіра навколо очей починає провисати, що може посилити вже наявні мішки під очима, які утворилися через спосіб життя або генетичні чинники. Алергія, куріння, надмірне вживання алкоголю або постійне засиджування допізна також можуть сприяти появі цих мішків. Є три перевірені засоби, які можуть допомогти впоратися з цією проблемою. Про це пише Newsweek.

Використовуйте скибочки огірка або чай

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"Дієвий спосіб позбутися мішків під очима — це прикладати до області навколо очей шматочки охолодженого огірка або чайні пакетики", — каже доктор Росмі Барріос, фахівчиня з антивікової та регенеративної медицини.

"Холодна температура допомагає звузити кровоносні судини й зменшити набряк, а натуральні сполуки в огірках або чаї мають заспокійливі та протизапальні властивості", — сказала Барріос.

Вона рекомендує спробувати усунути мішки під очима, поклавши шматочки охолодженого огірка або заварені й охолоджені чайні пакетики (переважно ромашковий або зелений чай) на закриті очі приблизно на 10-15 хвилин.

"Холодна температура і корисні компоненти цих засобів можуть допомогти зменшити набряклість і забезпечити тимчасовий ліфтинговий ефект", — сказала вона.

Важливо зазначити, що ці засоби приносять лише тимчасове полегшення і не можуть повністю усунути мішки під очима.

"Постійні або сильні мішки під очима можуть потребувати лікування і консультації дерматолога", — підкреслив фахівчиня з антивікової та регенеративної медицини.

Прохолодний компрес

Згідно з дослідженням Американської академії офтальмології, аналогічний засіб від мішків під очима, який кожен може зробити вдома кожен, — це покласти на очі прохолодний компрес.

"Намочіть чисту тканину прохолодною водою. Помістіть вологу тканину навколо очей на кілька хвилин, злегка натискаючи. Робіть це, сидячи прямо", — йдеться на сайті академії.

Слідкуйте за своїм сном

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Фахівці Американської академії офтальмології також наголошують, що для людей, які намагаються зменшити мішки під очима, дуже важливим є отримання достатньої кількості сну. По-друге, важлива також якість і сну.

Намагайтеся спати, злегка піднявши голову. Це може запобігти осіданню рідини навколо очей під час сну. Підніміть узголів'я ліжка на кілька сантиметрів або просто додайте ще одну подушку", — йдеться на сайті академії.

Також людям, які страждають від набряків, слід уникати надмірного вживання рідини перед сном. Це може допомогти зменшити затримку рідини, яка відбувається протягом ночі, що також може бути однією з причин мішків під очима.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.