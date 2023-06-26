Як доглядати за шкірою влітку: 12 порад для всіх типів шкіри

Надати шкірі здорового блиску і сяйва в сонячні дні не так складно, як ви думаєте!

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Палюча літня спека може бути невблаганною для вашої шкіри. Забруднення, інтенсивне літнє сонце, спека і вологість викликають безліч проблем. Засмага, сухі плями, підвищена активність сальних залоз, сонячні опіки, пігментація, прищі — ось кілька проблем, з якими ви можете зіткнутися влітку. Ось чому в цю пору року необхідно піклуватися про свою шкіру. Влітку потрібно змінити догляд за шкірою, оскільки важливо захищати, живити і зволожувати її, щоб у спекотну пору вона також сяяла. Ці поради допоможуть вам зберегти здоров'я і свіжість шкіри навіть у літню спеку. Про це пише Stylecraze.

Захищайте шкіру від сонця

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Це перше правило літа. Захист від сонця для вашого обличчя, рук, ніг і будь-яких інших відкритих частин тіла має життєво важливе значення. Надмірний вплив ультрафіолету може пошкодити вашу шкіру і спричинити сонячні опіки, зморшки, рак шкіри та передчасне старіння.

Придбайте сонцезахисний крем із широким спектром УФ-випромінювання (принаймні SPF 30). Наносьте його двічі на день на всі відкриті ділянки шкіри. Також для додаткового захисту носіть головні убори та світлий одяг із довгим рукавом для додаткового захисту.

Додайте антиоксидантів

Інвестуйте в сироватки, зволожувальні та сонцезахисні креми, які містять додатковий заряд антиоксидантів. Наприклад, вітамін С захищає шкіру від шкідливого впливу довкілля, запобігає появі зморшок та стимулює вироблення колагену. Креми та сироватки, що містять натуральні екстракти й антиоксиданти, зменшують запалення (що досить часто трапляється влітку), нейтралізують шкідливі вільні радикали та відновлюють шкіру.

Додайте в раціон фрукти та овочі

Влаштуйте собі літній догляд за шкірою, який включає вживання корисних фруктів і овочів. Щоб шкіра залишалася сяючою, її потрібно правильно живити. Вживайте продукти, багаті на хлорофіл, а також фрукти й овочі, багаті на воду: огірки або кавун. Вони містять необхідні вітаміни, поживні речовини, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти, які підвищують вироблення колагену, зменшують запалення та захищають шкіру від шкідливого впливу сонця.

Не допускайте зневоднення

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Пийте багато води і не забувайте брати з собою пляшку з водою, куди б ви не пішли. Крім питної води, ви також можете пити холодний зелений чай і кокосову воду або огірковий сік для різноманітності. Це важливо для зволоження шкіри, виведення токсинів з організму і відчуття свіжості в спекотні літні дні.

Мінімум макіяжу

У літні місяці використовуйте мінімум макіяжу, оскільки вашій шкірі потрібно дихати. Спробуйте використовувати косметику на мінеральній основі, коли дуже спекотно і волого, оскільки ці засоби легкі та протизапальні. Якщо ви зовсім не можете обійтися без тонального крему, оберіть тональний зволожувальний крем з SPF і нанесіть на нього пудру для обличчя, щоб уникнути плям.

Відлущування

Влітку ваша шкіра старанно працює, щоб зберегти здоров'я і вилікувати будь-які подразнення або сонячні опіки. Допоможіть їй у цьому нелегкому процесі, м'яко відлущуючи. Відлущування допомагає видалити омертвілі клітини шкіри, та робить її сяючою.

Ви можете використовувати саморобні цукрові скраби або просто акуратно потерти шкіру мочалкою. Скраб із сандалового дерева не тільки відлущує шкіру, а й зробить її свіжою і сяючою. У цьому питанні слід проявити поміркованість і не використовувати скраби занадто часто, щоб надмірно не травмувати шкіру.

Тонуйте шкіру

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Тонік незамінний у літню пору. Хороший тонік зберігає вашу шкіру знежиреною і чистою, а також зменшує появу пор. Під час нанесення тонера зверніть увагу на Т-зону, оскільки це та частина обличчя, яка влітку виділяє максимальну кількість шкірного сала. Ви також можете використовувати сік алое вера як тонік для природного зволоження.

Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте тонік із саліциловою кислотою, щоб прибрати зайвий жир. Зволожувальні інгредієнти, такі як гіалуронова кислота або вітамін Е, більше підходять для сухої шкіри.

Будьте активні

Якщо літня спека, піт і вологість заважають вам займатися на біговій доріжці, не здавайтеся. Залишитися вдома й подивитися фільм, лежачи на дивані, — приваблива ідея, проте фізичні вправи дуже важливі для підтримання здоров'я шкіри влітку.

Фізична активність покращує кровообіг, а це означає, що клітини вашої шкіри отримують більше кисню. Фізичні навантаження можуть бути одним з найкращих методів зниження стресу, крім того, таким чином, ваше тіло легко лікує будь-які пошкодження тканин (наприклад, сонячні опіки або прищі).

Приділяйте час відпочинку

Вашому тілу потрібен час, щоб відновитися, це впливає і на вашу зовнішність, і на якість шкіри. Ось чому незалежно від того, який у вас графік, намагайтеся приділяти достатньо часу відпочинку. Це дуже важливо, тому що в літні місяці дні довші, і більшість із нас, як правило, довше ведуть активний спосіб життя. Тривале перебування на сонці також призводить до млявості та появи ознак старіння шкіри.

Достатня кількість сну запобігає ознакам старіння, покращує бар'єрну функцію шкіри і робить вас загалом свіжішими та привабливішими.

Не забувайте про область навколо очей

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Ділянка навколо очей ніжніша, ніж інша частина обличчя, і потребує особливого догляду. Щоразу, коли ви виходите на сонце, не забувайте про сонцезахисні окуляри. Це допоможе запобігти появі зморшок навколо очей.

Не забувайте наносити зволожувальний крем для очей як удень, так і вночі. Використовуйте засоби, що містять зволожувальні інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, мед і огірок. Щовечора масажуйте ділянку навколо очей, щоб розслабити м'язи.

Використовуйте спреї для обличчя

Охолоджувальний спрей для обличчя творить чудеса в спекотний літній день. Він допомагає заспокоїти сонячні опіки та запалення і робить вашу шкіру свіжою та зволоженою. Вибирайте спреї з ромашкою або лавандою, оскільки вони заспокоюють і омолоджують шкіру. Ви можете купити міст для обличчя або навіть зробити його вдома.

Приймайте холодний душ

Влітку варто уникати гарячого душу і парових лазень, оскільки вони зневоднюють шкіру. Замість цього віддайте перевагу холодному душу. Прохолодна вода освіжає, очищає пори шкіри та запобігає появі прищів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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