Гиалуроновая кислота: 6 шансов стать моложе и красивее

Перестаньте тратить время на бесконечные уходовые процедуры, существует средство, которое поможет вашей коже сохранить молодость и сияние. И это гиалуроновая кислота.

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Дерматологи и другие врачи часто рекомендуют гиалуроновую кислоту за ее способность улучшать текстуру и внешний вид кожи, а также уменьшать боль в суставе и другие возрастные симптомы. Гиалуроновая кислота, вероятно, наиболее известна тем, что входит в состав дорогих омолаживающих сывороток для кожи, но ее также можно найти в формулах для поддержки суставов, средствах от герпеса, глазных каплях и бальзамах для губ. Об этом пишет Dr. Axe.

Как работает гиалуроновая кислота?

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Гиалуроновая кислота — это смазывающее прозрачное вещество, которое естественным образом вырабатывается организмом. В организме человека гиалуроновая кислота находится в наибольшей концентрации в коже, внутри суставов, в глазницах и в других тканях, где она помогает удерживать коллаген, повышать влажность и обеспечивать эластичность и гибкость.

Гиалуроновая кислота входит в состав различных антивозрастных средств для красоты и здоровья — лосьоны, кремы и сыворотки. Также дерматолог может предложить гиалуроновую кислоту в форме инъекций.

Самым большим преимуществом гиалуроновой кислоты является то, что она обладает очень высокой способностью удерживать воду, будь то на коже, в глазах или в мягких тканях. По всему телу она распределяется в различных тканях, особенно в коже, где обеспечивает увлажнение и структуру. На кожу приходится около половины всей гиалуроновой кислоты, содержащейся во всем организме. Какими же еще преимуществами обладает гиалуроновая кислота?

Увлажняет сухую кожу

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Гиалуроновая кислота отлично увлажняет кожу, после применения сывороток на основе гиалуроновой кислоты, кожа становится более "влажной", мешки под глазами светлеют, выравнивается текстура лица.

Сухость, перхоть, опущение глаз или губ и дряблость связаны со старением кожи, потому что по мере взросления молекулы в коже теряют часть своей способности связывать и удерживать воду. Это не только вызывает сухость, но и уменьшает объем кожи.

Исследователи обнаружили, что сухость рогового слоя, вызванная длительным пребыванием на солнце, играет важную роль в формировании морщин.

А гиалуроновая кислота может помочь естественным образом бороться с признаками старения, уменьшая "потерю воды эпидермисом", связанную с воздействием солнца, сухостью или шелушением кожи.

Помогает уменьшить морщины

В течение нескольких недель после использования средства с гиалуроновой кислотой вы можете заметить заметное увеличение увлажненности кожи. Хотя большинство исследований показывают, что гиалуроновой кислоте может потребоваться шесть недель или больше, чтобы улучшить внешний вид кожи, некоторые исследования показали, что сыворотки с гиалуроновой кислотой против морщин иногда могут начать работать уже через две недели использования.

Для более значительных омолаживающих результатов дерматологи используют рецептурные инъекции или формулы, содержащие гиалуроновую кислоту в течение нескольких месяцев, чтобы уменьшить обвисание губ и глаз.

Результаты двойного слепого клинического исследования 2014 года, опубликованные в Журнале косметической дерматологии, показали, что продукты, содержащие гиалуроновую кислоту, эффективно уменьшают появление морщин и уменьшают провисание кожи в течение 30 дней постоянного использования. Некоторые участники исследования также сообщили, что к концу месяца у них стали более полные губы и увеличился объем щек (две черты, связанные с молодым внешним видом).

Язвы, солнечные ожоги и заживление ран

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Помимо уменьшения появления морщин и сухости кожи, гиалуроновая кислота полезна для лечения герпеса и язв во рту, ран, укусов и ожогов, а все благодаря тому, что она сохраняет поврежденные ткани влажными. Многие средства от герпеса содержат гель гиалуроновой кислоты, чтобы ускорить процесс заживления и предотвратить растрескивание или кровотечение.

Гиалуроновая кислота является частью структурного компонента полости рта и губ, соединительная ткань которых состоит из коллагена и воды. Коллаген и гиалуроновая кислота помогают придать губам структуру и форму. Поскольку гиалуроновая кислота связывается с водой, она увлажняет кожу и ткани в губах и сохраняет плотными кожные соединения, помогает доставлять питательные вещества к поврежденным тканям, контролирует воспаление.

Смазывает больные суставы

Гиалуроновая кислота содержится во всех костях, соединительных тканях, суставах, сухожилиях и хрящевых структурах по всему телу, особенно в так называемом гиалиновом хряще, который покрывает концы костей и обеспечивает амортизацию. Поскольку она помогает защитить кости и обеспечивает устойчивость к износу, гиалуроновая кислота полезна для уменьшения болей и чувствительности, связанных с дегенеративными заболеваниями суставов.

Гиалуроновая кислота в настоящее время является популярным веществом, используемым в добавках для лечения боли и травм при остеоартрите. Типы болей в суставах, которые чаще всего лечат с помощью гиалуроновой кислоты, включают боли в локтях и коленях.

Помогает уменьшить сухость и дискомфорт в глазах

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Жидкость внутри глазницы (называемая стекловидным телом) почти полностью состоит из гиалуроновой кислоты. Глазные капли с гиалуроновой кислотой могут облегчить хроническую сухость глаз, восполняя влагу внутри глазницы, помогая при выработке слез и восстанавливая баланс жидкости. Некоторые исследования также показали, что гиалуроновая кислота помогает подавлять окислительное повреждение роговицы, вызванное УФ-излучением.

Капли гиалуроновой кислоты могут быть полезны во время операций на глазах или после выздоровления, в том числе после удаления катаракты, трансплантации роговицы или восстановления отслоившейся сетчатки.

Защищает кишечник

Встречающаяся в природе гиалуроновая кислота, подобная той, что вырабатывается организмом и содержится в курином коллагене, присутствует в виде крупных частиц, которые функционируют в кишечнике и могут помочь защитить или вылечить воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит.

Добавление в свой рацион продуктов и добавок, богатых гиалуроновой кислотой, таких как костный бульон или протеиновый порошок, приготовленный из костного бульона, может стимулировать естественный процесс заживления органов пищеварения и потенциально защитить от синдрома повышенной кишечной проницаемости.

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