Не просто плохое настроение. Какие эмоции говорят о проблемах со здоровьем — эндокринолог

Часто мы списываем раздраженность, гнев и подавленное состояние только на внешние обстоятельства, однако эти эмоции могут быть тревожным звоночком от организма. Эндокринолог Ксения Марченко рассказывает Фокусу о том, какие эмоции могут быть признаком определенных заболеваний.

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Мы привыкли в первую очередь обращать внимание на такие проявления нездоровья как боль, повышение температуры тела, общая слабость. Но ментальное здоровье имеет такое же значение для организма, как и физическое! Изменения настроения могут быть звоночком многих заболеваний, в том числе психических. Эксклюзивно для Фокуса врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказала о том, какие эмоции и изменения в настроении должны вас насторожить.

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Апатия и подавленное настроение

Фото: Pexels

Эмоции — неотъемлемая часть нашей жизни, которая делает ее качественной и полноценной. Негативные эмоции повышают уровень кортизола в организме и влияют на состояние нервной, сердечно-сосудистой систем и на ваше самочувствие. Положительные эмоции, наоборот, оказывают положительное влияние на здоровье. А вот апатия, отсутствие сил и устойчивое подавленное настроение также должны вас насторожить и стать поводом для того, чтобы обратиться за помощью.

"Есть такой медицинский термин, как гипотимия — это стойкое снижение настроения, которое является признаком депрессивного синдрома. Депрессия — это "болезнь эмоций". Очень сложное заболевание и очень распространенное, которое может проявляться от легкой подавленности до глубокой тоски. Поэтому если у вас или у ваших близких наблюдается часто подавленное настроение, снижение интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие, повышенная утомляемость и снижение физической активности — немедленно обратитесь к врачу-психиатру", — отмечает Ксения Марченко.

Раздражительность и плаксивость

Фото: Freepik

Если в последнее время вы замечаете, что стали слишком плаксивой и раздраженной, хотя для этого нет объективных причин, — стоит посетить эндокринолога. Такие эмоции могут свидетельствовать об определенных проблемах со щитовидной железой.

"Такая эмоция как раздражительность или плаксивость — не всегда является просто эмоцией, а может быть звоночком дисфункции щитовидной железы — проявлением тиреотоксикоза или гипотиреоза. Это когда щитовидная железа вырабатывает или слишком много тиреоидных гормонов или, наоборот, недостаточно. В этом случае будут еще и другие проявления заболевания, например, тремор рук, тахикардия — частое сердцебиение, расстройства желудочно-кишечного тракта, снижение или набор веса", — отмечает эндокринолог.

Эмоциональные "качели"

Фото: Freepik

Также перепады настроения могут наблюдаться у женщин репродуктивного возраста во вторую фазу менструального цикла, так называемый, предменструальный синдром.

"ПМС - не является, как правило, болезнью. Это состояние при котором повышается чувствительность нервной системы к физиологическим циклическим изменениям гормонального фона женщины. Если вы страдаете от ПМС, вам рекомендуется попробовать любые методы релаксации — массаж, йога, плавание, психотерапия, другое для расслабления вашей нервной системы. При более тяжелых ПМС могут назначаться комбинированные оральные контрацептивы, которые сделают ваш гормональный фон более стабильным. А в некоторых случаях врач может назначить даже антидепрессанты", — говорит Ксения Марченко.

Также стоит следить за своим питанием, ведь сбалансированное питание в большинстве случаев также благоприятно влияет на гормональный фон. Вспомните, накануне критических дней вам часто хочется сладкого или соленого или жирного. Таким образом организм сигнализирует вам о недостаточном количестве нутриентов — жиров, белков или минералов.

Напомним, внедрение этих привычек в жизнь позволит вам значительно улучшить ее качество.

Ранее Фокус писал о том, что эстроген — гормон, который чрезвычайно важен для женского организмаи выполняет в нем различные функции, например, ускоряет метаболизм, увеличивает образование костной ткани, стимулирует правильное развитие женских половых органов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту