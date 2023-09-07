Не просто поганий настрій. Які емоції говорять про проблеми зі здоров"ям - ендокринолог

Часто ми списуємо роздратованість, гнів та пригнічений стан лише на зовнішні обставини, проте ці емоції можуть бути тривожним дзвіночком від організму. Ендокринологиня Ксенія Марченко розповідає Фокусу про те, які емоції можуть бути ознакою певних захворювань.

Related video

Ми звикли в першу чергу звертати увагу на такі прояви нездоровʼя як біль, підвищення температури тіла, загальна слабкість. Але ментальне здоровʼя має таке саме значення для організму, як і фізичне! Зміни настрою можуть бути дзвіночком багатьох захворювань, зокрема психічних. Ексклюзивно для Фокуса лікар-ендокринолог Ксенія Марченко розповіла про те, які емоції та зміни в настрої мають вас насторожити.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Апатія та пригнічений настрій

Фото: Pexels

Емоції – невіддільна частина нашого життя, яка робить його якісним та повноцінним. Негативні емоції збільшують рівень кортизолу в організмі та впливають на стан нервової, серцево-судинної систем та на ваше самопочуття. Позитивні емоції, навпаки, мають позитивний вплив на здоров’я. А от апатія, відсутність сил та стійкий пригнічений настрій також мусять вас насторожити та стати приводом, або звернутися по допомогу.

"Є такий медичний термін, як гіпотимія – це стійке зниження настрою, яке є ознакою депресивного синдрому. Депресія — це "хвороба емоцій". Дуже складне захворювання і дуже поширене, яке може проявлятись від легкої пригніченості до глибокої туги. Тому якщо у вас або у ваших близьких спостерігається часто пригнічений настрій, зниження інтересу до речей, які раніше приносили задоволення, підвищена втомлюваність та зниження фізичної активності — негайно зверніться до лікаря-психіатра", — наголошує Ксенія Марченко.

Роздратованість та плаксивість

Фото: Freepik

Якщо останнім часом ви помічаєте, що стали надто плаксивою та роздратованою, хоча для цього немає об’єктивних причин, — варто відвідати ендокринолога. Такі емоції можуть свідчити про певні проблеми із щитоподібною залозою.

"Така емоція як роздратованість або плаксивість — не завжди є просто емоцією, а може бути дзвіночком дисфункції щитоподібної залози — проявом тиреотоксикозу або гіпотиреозу. Це коли щитоподібна залоза виробляє або занадто багато тиреоїдних гормонів або, навпаки, недостатньо. В цьому випадку будуть ще й інші прояви захворювання, наприклад, тремор рук, тахікардія — часте серцебиття, розлади шлунково-кишкового тракту, зниження або набір ваги", — зазначає ендокринологиня.

Емоційні "гойдалки"

Фото: Freepik

Також перепади настрою можуть спостерігатись у жінок репродуктивного віку у другу фазу менструального циклу, так званий, передменструальний синдром.

"ПМС- не є як правило хворобою. Це стан при якому підвищується чутливість нервової системи до фізіологічних циклічних змін гормонального фону жінки. Якщо ви страждаєте від ПМС, вам рекомендовано спробувати будь-які методи релаксації — масаж, йога, плавання, психотерапія, інше для розслаблення вашої нервової системи. При більш тяжких ПМС можуть призначатись комбіновані оральні контрацептиви, які зроблять ваш гормональний фон більш стабільним. А в деяких випадках лікар може призначити навіть антидепресанти", — каже Ксенія Марченко.

Також варто слідкувати за своїм харчуванням, адже збалансоване харчування в більшості випадків також сприятливо впливає на гормональний фон. Згадайте, напередодні критичних днів вам часто хочеться солодкого або солоного чи жирного. Таким чином організм сигналізує вам про недостатню кількість нутрієнтів – жирів, білків або мінералів.

Нагадаємо, впровадження цих звичок у життя дасть вам змогу значно поліпшити його якість.

Раніше Фокус писав про те, що естроген — гормон, який надзвичайно важливий для жіночого організму і виконує в ньому різні функції, наприклад, прискорює метаболізм, збільшує утворення кісткової тканини, стимулює правильний розвиток жіночих статевих органів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця