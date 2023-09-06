6 крихітних звичок для поліпшення фізичного та психічного благополуччя

Іноді найменші зміни дають приголомшливі результати. Впровадження цих звичок у своє життя дасть вам змогу на порядок поліпшити його якість.

Related video

Атомарні звички — ті маленькі дії в повсякденному житті, які приносять великі й цінні результати. Ось як пояснює творець цього терміна Джеймс Клір: "Атомні звички: маленькі зміни, виняткові успіхи". Він називає їх так тому, що ці звички, за його словами, "маленькі, як частинка, але потужні, як цунамі". Про це пише Vogue Italy.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Психологиня Лурдес Рамон, консультантка клініки Паласьет каже, що: "Атом — це найдрібніша частина матерії, але зміна в цьому атомі змінить усю систему, частиною якої він є. Ось де справжня сила. Ми вважаємо, що невелика зміна майже не приносить жодної користі, але ця зміна, підтримувана з плином часу та інтегрована в наше життя як звичка, повністю зумовлює результат. Ми — істоти звичок, і внесення змін, що виходять за рамки звичного розпорядку дня, коштуватиме нам дорого і зробить більш вимогливими до себе. А з невеликими змінами у звичках буде не так складно впоратися, і їх можна буде інтегрувати більш ефективно".

Вимкніть сповіщення

Фото: Getty Images

Цифровий гіперзв'язок — це реальність, і навіть якщо мати робочі інструменти в мобільному телефоні зручно, то відключитися після робочого дня і під час свят складно. З цієї причини, особливо у вихідні, намагайтеся відключати всі сповіщення. Насправді, як пояснює тренерка Марта Сереседа, "Спочатку це може бути складно, бо хімія мозку звикла до цього потоку між стресом і полегшенням щоразу, коли ми читаємо сповіщення. Але поступово ви будете виділяти менше кортизолу, гормону стресу, і потреба нав'язливо дивитися в телефон зникне. Усвідомлюйте, що ви досягаєте успіху, винагороджуйте себе, пишайтеся собою за те, що вам вдалося зберегти моменти роз'єднаності того дня. І продовжуйте додавати такі моменти".

Посміхайтеся частіше

Свята змушують вас відключитися, розслабитися і посміятися. Припустімо, посміхатися у відпустці — це щось вроджене і легке, але спробувати виробити звичку посміхатися після повернення — із зобов'язаннями і стресом між ними — справжнє випробування. Однак, усмішка не тільки генерує дофамін і серотонін, а й посилає позитивний сигнал у мозок. "Мозок надає величезного значення тому, що відбувається на обличчі. Крім м'язів навколо очей, другою за важливістю для мозку частиною обличчя є рот. Ми не усвідомлюємо, яку силу він має. "Нейронна реакція на усміхнене обличчя набагато сильніша, ніж на серйозне або сердите обличчя. Острівцева частка мозку, яка є однією з частин мозку, що найбільше залучена до процесу ідентичності, активується, коли ми бачимо, як хтось посміхається, або коли ми посміхаємося самі", — пояснює психолог.

Їжте на сніданок яйця

Фото: Getty

Яйце — важливе джерело білка, що має насичувальну здатність, і додавання до сніданку одного-двох яєць має стати вашою щоденною звичкою. Яйця дають енергію, дають змогу уникнути піків інсуліну, спричинених швидкими вуглеводами, та піднімають настрій. Як пояснює Салена Сайнс, директор клініки Naturae Nutrition, вони багаті на тирозин і триптофан, попередники серотоніну, гормону щастя. "Яйце також багате на вітамін B1 і магній", — пояснює вона. І, крім того, яйце є одним із тих продуктів, які заспокоюють мозок.

Робіть справи по одній

Роблячи одночасно кілька завдань, ви вважаєте, що більш продуктивні, але у відпустці набагато легше виробити необхідну звичку робити справи по одній, не думаючи про те, що будете робити далі. Як пояснює психологиня Лаура Паломарес, "важливо нагадувати собі про це: щоправда, мені потрібно багато чого зробити, але я людина і не можу все контролювати: краще зосередитися на тому, що я роблю, і я впевнений, що наступне завдання буде вирішене свого часу якнайкраще".

Менше соціальних мереж, більше книжок

Психологиня Олена Фуентес Морено пояснює: читання генерує дофамін і миттєве відчуття благополуччя, а також є чудовою розумовою гімнастикою. Беручи до уваги дослідження, що показує, що люди, які витрачали на читання три з половиною години на тиждень, мали на 17% менше шансів померти, потурбуйтеся про те, щоб вашою атомарною звичкою стало читання щонайменше 20 хвилин на тиждень, перед сном або дорогою на роботу. І, врахуйте, що краще читати книжки не в цифровому варіанті, більше спокою та задоволення ви отримаєте саме під час читання паперової книжки.

Менше скаржтеся

Це правда. Припинення регулярних скарг — це ще один спосіб подбати про своє психічне здоров'я. Можливо, це буде нелегко, тому що стрес повсякденного життя дається взнаки, але завжди пам'ятайте про пояснення психологині Бріджиди Г. Медсен: "Постійні, пасивні та непродуктивні скарги концентрують нас на негативних аспектах і, в кінцевому підсумку, повертають нам дуже песимістичний погляд на світ і навколишнє середовище. Ба більше, таке ставлення породжує певне неприйняття в інших, створює атмосферу негативної енергії, яка нікому не подобається".

Нагадаємо, п'ять простих і ефективних звичок для зміцнення здоров'я мозку.

Раніше Фокус писав про те, як залишатися молодою і які ключі до вічної молодості пропонує епігенетика.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця