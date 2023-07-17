Зміцнять здоров'я мозку. Вчені назвали 5 простих та ефективних щоденних звичок

У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі й ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру ухвалення рішень.

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TikTok та інші соціальні мережі рясніють усілякими порадами про те, як подбати про здоров'я свого мозку. Але наскільки ці поради дійсно підкріплені науковими даними? Два нейробіологи висловили свою думку з цього питання, запропонувавши свої власні, схвалені наукою звички для підтримки здоров'я мозку, пише ScienceAlert.

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Джейсон Шепард і Талія Лернер, двоє вчених нейробіологів, вирішили поділитися своїм досвідом, підкріпленим науковими знаннями, щоб внести дещицю рівноваги в хаотичний світ соціальних мереж, що рясніє порадами сумнівного змісту. Ці поради, хоч часто й нешкідливі, здатні часом призвести до погіршення здоров'я людей, які довірилися інтернету. Нижче наведено 5 порад вчених зі зміцнення здоров'я мозку, з наведеними ними поясненнями і науковими доказами їхньої користі:

Давайте собі відпочити. На думку Джейсона Шепарда, професора нейронаук з Університету штату Юта, повноцінний сон має першорядне значення. Це означає не просто вимкнути світло і заплющити очі на кілька годин. Йдеться про те, щоб спати від шести до восьми годин, що дає мозку час на обробку нової інформації, формування спогадів і самоочищення. За його словами, достатній сон також підвищує адаптивність мозку, допомагаючи йому краще реагувати на нові виклики, що покращує когнітивні функції з віком. Слідкуйте за фізичним здоров'ям тіла. Регулярна фізична активність не лише підтримує тіло у формі, а й зберігає здоров'я мозку. Фізичні вправи посилюють приплив крові до мозку, допомагаючи йому функціонувати якнайкраще. Наукові дослідження підтверджують це: регулярні заняття спортом знижують ризик зниження когнітивних здібностей, зокрема хвороби Альцгеймера, з віком. За словами Шепарда, згідно з рекомендаціями Центру з контролю і профілактики захворювань США, числом, до якого слід прагнути, є 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень. Це не означає, що необхідно щодня відвідувати тренажерний зал; достатньо таких простих занять, як вигул собаки або заняття будь-яким видом спорту. Підтримуйте зв'язок із зовнішнім світом. Талія Лернер, професор неврології Північно-Західного університету, підкреслює важливість соціальних зв'язків. Підтримка міцних стосунків може сприяти поліпшенню емоційного стану, зниженню ризику психічних розладів і зміцненню здоров'я мозку. Цього можна досягти за допомогою таких простих заходів, як обіди з друзями, використання соціальних мереж для підтримання зв'язку з близькими, які перебувають на відстані, або волонтерська робота у своєму районі. Нехай вас веде дорога пригод. Шепард вважає, що нові враження також можуть сприяти зміцненню здоров'я мозку. До них належать подорожі в нові місця, навчання новим навичкам або вихід із зони комфорту в соціальних ситуаціях. Такий новий досвід змушує мозок працювати швидше і краще пристосовуватися до нових умов. Крім того, це додає у ваше життя трохи гострих відчуттів. Слідкуйте за харчуванням. Обидва нейробіологи згодні з порадою Емілі Макдональд на TikTok уникати перероблених продуктів. Низка досліджень показала, що така їжа може негативно впливати на загальний стан здоров'я, підвищувати ризик розвитку таких захворювань, як діабет і підвищений рівень холестерину, що, своєю чергою, може позначитися на здоров'ї мозку. Отже, правильним є повноцінне харчування, що включає фрукти, овочі, нежирне м'ясо і цільні злаки.

Пам'ятайте, що ваш мозок — це не окрема одиниця. Те, що корисно для тіла, корисно і для мозку. Таким чином, включення цих порад у свій розпорядок дня може поліпшити не тільки здоров'я мозку, а й загальне самопочуття. При цьому важливо враховувати, що кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для всіх, але ці поради є хорошою відправною точкою. Робіть маленькі кроки, знайдіть те, що підходить саме вам, і щодня закладайте фундамент свого здорового майбутнього.

Раніше Фокус писав про механізм, що стоїть за сприйняттям нами складних речень та інших мов. Дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови.

Також Фокус писав про те, що навіть легкі черепно-мозкові травми можуть змінити наш мозок. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.