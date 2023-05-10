Навіть легкі черепно-мозкові травми можуть змінити мозок: що з'ясували вчені

Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Related video

Навіть легкі удари по голові можуть викликати довготривалі проблеми, і тепер вчені знають, чому це відбувається. Вони вважають, що навіть після легких черепно-мозкових травм відбуваються зміни у мозку, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені з Кембриджського університету представили нове дослідження, яке показує, що навіть легкі черепно-мозкові травми (ЧМТ), які не викликають будь-яких видимих структурних ушкоджень у мозку, можуть викликати симптоми, які зберігаються понад півроку. Ці симптоми виявляються у вигляді від проблем із концентрацією уваги та втоми до появи депресії та занепокоєння. Тобто у пацієнтів, які мають повністю одужати за 6 місяців, проблеми зберігаються і далі. І вчені знайшли цьому причину.

Дослідники проаналізували дані сотні пацієнтів із ЧМТ, які включали не лише дані МРТ та КТ, але й дані функціональної МРТ (фМРТ), які надають інформацію про функції мозку. Така томографія показує частини мозку, у яких рівні активності змінюються синхронно, і передбачається, що вони функціонально пов'язані.

Хоча КТ та МРТ не виявили структурних змін у мозку пацієнтів із ЧМТ, фМРТ показала значно більш високий зв'язок між таламусом та рештою мозку. Таламус часто називають "ретранслятором" мозку, тому що багато сигналів проходять через цю структуру, перш ніж відправиться в інше місце. Таламус бере участь у первинних сенсорних функціях, як-от зір і нюх, а також у різних складних функціях, які активують одночасно кілька частин мозку, відповідальних за концентрацію уваги.

Вчені вважають, що швидше за все мозок пристосовується до наслідків отриманої травми та посилює зв'язки інших його частин з таламусом. З іншого боку, розташування таламуса в центрі мозку також робить його вразливим для пошкоджень від ударів, тому посилення зв'язаності частин мозку також може бути реакцією на пряме ушкодження таламуса.

Подібне посилення зв'язків між частинами мозку було виявлено у пацієнтів з важкими та середніми ЧМТ, але тепер їх знайшли і у пацієнтів з легкими ЧМТ. Поки що вчені точно не розуміють, чому відбуваються такі процеси у мозку.

У будь-якому випадку, автори дослідження вказують на те, що пацієнти навіть з легкими струсами мозку мають такі ж тривалі проблеми, як і пацієнти з тяжкими струсами.

Нове дослідження показало, що можна не тільки виявити зміни зв'язків між частинами мозку після легкої ЧМТ, але й те, що частини мозку, де особливо сильно було видно цю пов'язаність, відповідають проявам певних емоційних або когнітивних симптомів хвороби.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені дали відповідь на запитання: чи може мозок дійсно відновлюватися? Нещодавнє дослідження пропонує уявлення про потенційні терапевтичні втручання при нейродегенеративних захворюваннях.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.