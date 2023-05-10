Даже легкие черепно-мозговые травмы могут изменить мозг: что выяснили ученые

После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

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Даже легкие удары по голове могут вызвать долговременные проблемы, и теперь ученые знаю почему это происходит. Они считают, что даже после легких черепно-мозговых травм происходят изменения в мозге, пишет Live Science.

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Ученые из Кембриджского университета представили новое исследование, которое показывает, даже легкие черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые не вызывают каких-либо видимых структурных повреждений в мозге, могут вызывать симптомы, которые сохраняются более полугода. Эти симптомы проявляются в виде от проблем с концентрацией внимания и усталости до появления депрессии и беспокойства. То есть у пациентов, которые должны полностью выздороветь за 6 месяцев проблемы сохраняются и дальше. И ученые нашли этому причину.

Исследователи проанализировали данные сотни пациентов с ЧМТ, которые включали не только данные МРТ и КТ, но данные и функциональной МРТ (фМРТ), которые предоставляют информацию о функциях мозга. Такая томография показывает части мозга, в которых уровни активности изменяются синхронно, и предполагается, что они функционально связаны.

Хотя КТ и МРТ не выявили структурных изменений в мозге пациентов с ЧМТ, фМРТ показала значительно более высокую связь между таламусом и остальной частью мозга. Таламус часто называют "ретранслятором" мозга, потому что многие сигналы проходят через эту структуру, прежде чем отпрвится в другое место. Таламус участвует не только в первичных сенсорных функциях, таких как зрение и обоняние, но и в различных сложных функциях, которые активируют одновременно несколько частей мозга, ответственных за концентрацию внимания.

Ученые считают, что скорее всего мозг приспосабливается к последствиям полученной травмы и усиливает связи других его частей с таламусом. С другой стороны, расположение таламуса в центре мозга также делает его уязвимым для повреждений от ударов, поэтому усиление связанности частей мозга также может быть реакцией на прямое повреждение таламуса.

Подобное усиление связей между частями мозга было выявлено у пациентов в тяжелимы и средними ЧМТ, но теперь их нашли и у пациентов с легкими ЧМТ. Пока что ученые точно не понимают, почему происходят такие процессы в мозге.

В любом случае, авторы исследования указывают на то, что пациенты даже с легкими сотрясениями мозга испытывают такие же длительные проблемы, как и пациенты с тяжелыми сотрясениями.

Новое исследование показало, что можно не только обнаружить изменения связей между частями мозга после легкой ЧМТ, но и то, что части мозга, где особо сильно была видна эта связанность соответствуют проявлению определенных эмоциональных или когнитивных симптомов болезни.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые дали ответ на вопрос: может ли человеческий мозг действительно восстанавливаться? Недавнее исследование предлагает представление о потенциальных терапевтических вмешательствах при нейродегенеративных заболеваниях.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.