Енігма в мозку. Учені знайшли механізм, що дає змогу розуміти мови та складні речення

Новаторське дослідження пролило світло на те, як дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови. Його дані можуть бути використані для боротьби з дислексією.

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Учені з'ясували, що наш мозок використовує дві окремі мережі, які взаємодіють, що в підсумку дає нам змогу розуміти мови. Це відкриття дало змогу вченим набагато глибше і ретельніше вивчити механізми розуміння речень зі складною будовою нашим мозком. Попереднє речення і те, як ви швидко його прочитали, це яскравий приклад можливостей нашого мозку, пише Science Alert.

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За словами нейробіолога Оскара Вулноу з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні, "це дослідження допомагає краще зрозуміти, як розподілені вузли в мовній мережі мозку працюють разом і взаємодіють, даючи змогу розуміти складні речення".

Використовуючи 36 осіб, яким у межах лікування епілепсії було імплантовано внутрішньочерепні електроди, дослідники змогли "зазирнути" до них у голову. Нейронна активність учасників реєструвалася в режимі реального часу, поки вони читали різні речі: осмислені речення, список слів або псевдослів, а також речення, наповнені вигаданими словами — те, що дослідники назвали "бармаглотськими" реченнями.

І те, що вони виявили, до цього моменту не було відомо науці від слова зовсім. Виявляється, існують дві суміжні мережі мозку, які працюють як окремо, так і разом, щоб зрозуміти сенс прочитаного. Перша мережа включає в себе лобову частку мозку, що посилає сигнали в скроневу частку — вона активізується, коли ми починаємо розуміти сенс речення. Друга мережа задіює іншу частину скроневої частки мозку і посилає сигнали назад у лобову частку — і це, мабуть, покращує розуміння окремих слів.

Коли ці мережі працюють разом, вони допомагають нам не тільки розуміти окремі слова, а й витягувати сенс із цілих речень. "Наш мозок напрочуд взаємопов'язаний, і для розуміння мови необхідна точна послідовність швидких, динамічних процесів, що відбуваються в різних ділянках мозку, — каже Вулноу, — Це просто неймовірно, що всі ці різні частини нашого мозку можуть так злагоджено працювати разом, щоб розуміти мову".

Але це дослідження цікаве не лише з точки зору науки. Воно також може допомогти людям, які насилу читають або страждають на дислексію — розлад, на який страждають близько 15 відсотків людей у США. Дислексія ускладнює читання і розуміння мови. Мозок людей із цим розладом насилу обробляє написані слова і речення, що може перетворити читання на справжнє випробування. За словами старшого автора дослідження, нейрохірурга Нітіна Тандона, "наша робота дає змогу зрозуміти, що більшість процесів… найкраще розуміти як дуже перехідні стани, яких багато окремих областей мозку досягають шляхом дуже коротких, але критично важливих взаємодій". Є велика надія, що це дослідження призведе до нових методів лікування або терапії для тих, хто відчуває труднощі з читанням і розумінням мови.

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