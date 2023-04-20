Энигма в мозгу. Ученые нашли механизм, позволяющий понимать языки и сложные предложения

Новаторское исследование пролило свет на то, как две сети мозга работают вместе для расшифровки сложных предложений, прокладывая путь к лучшему пониманию усваивания языка. Его данные могут быть использованы для борьбы с дислексией.

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Ученые выяснили, что наш мозг использует две отдельные сети, которые взаимодействуют, что в итоге позволяет нам понимать языки. Это открытие позволило ученым гораздо глубже и тщательнее изучить механизмы понимания предложений со сложным строением нашим мозгом. Предыдущие предложение и то, как вы быстро его прочли это яркий пример возможностей нашего мозга, пишет Science Alert.

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По словам нейробиолога Оскара Вулноу из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне, "это исследование помогает лучше понять, как распределенные узлы в языковой сети мозга работают вместе и взаимодействуют, позволяя понимать сложные предложения".

Используя 36 человек, которым в рамках лечения эпилепсии были имплантированы внутричерепные электроды, исследователи смогли "заглянуть" к ним в голову. Нейронная активность участников регистрировалась в режиме реального времени, пока они читали разные вещи: осмысленные предложения, список слов или псевдослов, а также предложения, наполненные выдуманными словами — то, что исследователи назвали "бармаглотскими" предложениями.

И то что они обнаружили до этого момента не было известно науке от слова совсем. Оказывается, существуют две смежные сети мозга, которые работают как отдельно, так и вместе, чтобы понять смысл прочитанного. Первая сеть включает в себя лобную долю мозга, посылающую сигналы в височную долю — она активизируется, когда мы начинаем понимать смысл предложения. Вторая сеть задействует другую часть височной доли мозга и посылает сигналы обратно в лобную долю — и это, по-видимому, улучшает понимание отдельных слов.

Когда эти сети работают вместе, они помогают нам не только понимать отдельные слова, но и извлекать смысл из целых предложений. "Наш мозг удивительно взаимосвязан, и для понимания языка необходима точная последовательность быстрых, динамичных процессов, происходящих в различных участках мозга, — говорит Вулноу, — Это просто невероятно, что все эти различные части нашего мозга могут так слаженно работать вместе, чтобы понимать язык".

Но это исследование интересно не только с точки зрения науки. Оно также может помочь людям, которые с трудом читают или страдают дислексией — расстройством, которым страдают около 15 процентов людей в США. Дислексия затрудняет чтение и понимание языка. Мозг людей с этим расстройством с трудом обрабатывает написанные слова и предложения, что может превратить чтение в настоящее испытание. По словам старшего автора исследования, нейрохирурга Нитина Тандона, "наша работа позволяет понять, что большинство процессов… лучше всего понимать как очень переходные состояния, которые многие отдельные области мозга достигают путем очень коротких, но критически важных взаимодействий". Есть большая надежда, что это исследование приведет к новым методам лечения или терапии для тех, кто испытывает трудности с чтением и пониманием языка.

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