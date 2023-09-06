6 крошечных привычек для улучшения физического и психического благополучия

Иногда малейшие изменения дают ошеломляющие результаты. Внедрение этих привычек в свою жизнь позволит вам на порядок улучшить ее качество.

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Атомарные привычки — те маленькие действия в повседневной жизни, которые приносят большие и ценные результаты. Вот как объясняет создатель этого термина Джеймс Клир: "Атомные привычки: маленькие изменения, исключительные успехи". Он называет их так потому, что эти привычки, по его словам, "маленькие, как частица, но мощные, как цунами". Об этом пишет Vogue Italy.

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Психолог Лурдес Рамон, консультант клиники Паласьет говорит, что: "Атом — это мельчайшая часть материи, но изменение в этом атоме изменит всю систему, частью которой он является. Вот где настоящая сила. Мы считаем, что небольшое изменение почти не приносит никакой пользы, но это изменение, поддерживаемое с течением времени и интегрированное в нашу жизнь как привычка, полностью обуславливает результат. Мы — существа привычек, и внесение изменений, выходящих за рамки привычного распорядка дня, будет стоить нам дорого и сделает более требовательными к себе. А с небольшими изменениями в привычках будет не так сложно справиться, и их можно будет интегрировать более эффективно".

Отключите уведомления

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Цифровая гиперсвязь — это реальность, и даже если иметь рабочие инструменты в мобильном телефоне удобно, то отключиться после рабочего дня и во время праздников сложно. По этой причине, особенно по выходным, старайтесь отключать все уведомления. На самом деле, как объясняет тренер Марта Сереседа, "Поначалу это может быть сложно, потому что химия мозга привыкла к этому потоку между стрессом и облегчением каждый раз, когда мы читаем уведомления. Но постепенно вы будете выделять меньше кортизола, гормона стресса, и потребность навязчиво смотреть в телефон исчезнет. Осознавайте, что вы добиваетесь успеха, вознаграждайте себя, гордитесь собой за то, что вам удалось сохранить моменты разобщенности в тот день. И продолжайте добавлять такие моменты".

Улыбайтесь чаще

Праздники заставляют вас отключиться, расслабиться и посмеяться. Допустим, улыбаться в отпуске — это нечто врожденное и легкое, но попытаться выработать привычку улыбаться по возвращении — с обязательствами и стрессом между ними — настоящее испытание. Однако, улыбка не только генерирует дофамин и серотонин, но и посылает позитивный сигнал в мозг. "Мозг придает огромное значение тому, что происходит на лице. Помимо мышц вокруг глаз, второй по важности для мозга частью лица является рот. Мы не осознаем, какую силу он имеет. "Нейронная реакция на улыбающееся лицо гораздо сильнее, чем на серьезное или сердитое лицо. Островковая доля мозга, которая является одной из частей мозга, наиболее вовлеченной в процесс идентичности, активируется, когда мы видим, как кто-то улыбается, или когда мы улыбаемся сами", — объясняет психолог.

Ешьте на завтрак яйца

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Яйцо — важный источник белка, обладающего насыщающей способностью, и добавление к завтраку одного-двух яиц должно стать вашей ежедневной привычкой. Яйца дают энергию, позволяют избежать пиков инсулина, вызванных быстрыми углеводами, и поднимают настроение. Как объясняет Салена Сайнс, директор клиники Naturae Nutrition, они богаты тирозином и триптофаном, предшественниками серотонина, гормона счастья. "Яйцо также богато витамином B1 и магнием", — объясняет она. И, кроме того, яйцо является одним из тез продуктов, которые успокаивают мозг.

Делайте дела по одному

Делая одновременно несколько задач вы полагаете, что более продуктивны, но в отпуске гораздо легче выработать необходимую привычку делать дела по одному, не думая о том, что будете делать дальше. Как объясняет психолог Лаура Паломарес, "важно напоминать себе об этом: правда, мне нужно многое сделать, но я человек и не могу все контролировать: лучше сосредоточиться на том, что я делаю, и я уверен, что следующая задача будет решена в свое время наилучшим образом".

Меньше социальных сетей, больше книг

Психолог Елена Фуэнтес Морено объясняет: чтение генерирует дофамин и мгновенное ощущение благополучия, а также является отличной умственной гимнастикой. Принимая во внимание исследование, показівающее, что люди, тратящие на чтение три с половиной часа в неделю, имели на 17% меньше шансов умереть, позаботьтесь о том чтобы вашей атомарной привычкой стало чтение не менее 20 минут в неделю, перед сном или по дороге на работу. И, учтите, что лучше читать книги не в цифровом варианте, больше покоя и удовольствия вы получите именно при чтении бумажной книги.

Меньше жалуйтесь

Это правда. Прекращение регулярных жалоб — это еще один способ позаботиться о своем психическом здоровье. Возможно, это будет нелегко, так как стресс повседневной жизни дает о себе знать, но всегда помните об объяснении психолога Бриджида Х. Мэдсен: "Постоянные, пассивные и непродуктивные жалобы концентрируют нас на негативных аспектах и, в конечном итоге, возвращает нам очень пессимистический взгляд на мир и окружающую среду. Более того, такое отношение порождает определенное неприятие у других, создает атмосферу негативной энергии, которая никому не нравится".

Напомним, пять простых и эффективных привычек для укрепления здоровья мозга.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту