10 продуктов, богатых эстрогеном, которые должны быть в рационе каждой женщины

Здоровый образ жизни предусматривает употребление продуктов, богатых эстрогеном. Уровни важных гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон, снижаются с наступлением менопаузы, поэтому очень важны для женского организма.

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Эстроген играет решающую роль в метаболизме холестерина, поскольку он повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень "плохого". Кроме того, этот гормон снижает риск сердечных приступов, расслабляя кровеносные сосуды. Это означает, что нужно контролировать уровень эстрогена, поэтому в вашем рационе должны быть продукты богатые фитоэстрогенами. Об этом пишет Stylecraze.

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Эстроген – гормон, который чрезвычайно важен для женского организма и выполняет в нем разные функции, например, ускоряет метаболизм, увеличивает образование костной ткани, стимулирует правильное развитие женских половых органов и снижает мышечную массу, чтобы сделать женщину более женственной. Чтобы в организме был достаточный уровень эстрогена, нужно избегать стресса, заниматься спортом и употреблять продукты, богатые фитоэстрогенами. Какие же продукты их содержат?

Семена льна

Фото: Freepik

Семена льна – один из самых богатых источников лигнанов, которые имеют доказанное противоопухолевое действие, так как имеют способность связываться с рецепторами эстрогена и препятствовать канцерогенному воздействию. Помимо содержания эстрогена, они содержат пищевых волокон и полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3.

На 100 г семян — – 379 380 мкг фитоэстрогенов.

Соя

Соя является одним их продуктов с самым высоким содержанием эстрогена. Она содержит фитоэстрогены, называемые изофлавонами, которые влияют на метаболизм эстрогенов в организм. Эдамаме — это стручки сои, которые влияют на метаболизм эстрогена.

На 100 г сои – 103 920 мкг фитоэстрогенов.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Грецкие орехи самые полезные, так как в них высокое содержание фитоэстрогенов, белок, омега-3 жирных кислот и широкий спектр необходимых питательных веществ.

На 100 г грецких орехов – 26 мкг фитоэстрогенов.

Сухофрукты

Некоторые сухофрукты (чернослив, финики, курага) также богаты фитоэстрогенами, а также клетчаткой. Процесс сушки этих фруктов увеличивает в них количество фитоэстрогенов, витаминов и минералов. Сухофрукты лучше всего употреблять в качестве перекуса в середине дня.

На 100 г кураги – 445,5 мкг фитоэстрогенов.

На 100 г фиников – 329,5 мкг фитоэстрогенов.

На 100 г чернослива – – 177,5 мкг фитоэстрогенов.

Персики

Фото: Pixabay

Персик – один из лучших питательных фруктов, богатых фитоэстрогенами. Кроме благоприятного влияния на женское здоровья, эти фрукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

На 100 г персиков – 64,5 мкг фитоэстрогенов.

Белая фасоль

Белая фасоль очень полезна для здоровья, она содержит фитоэстрогены, клетчатку и другие питательные вещества, такими как железо, фолиевая кислота и кальций. Все эти компоненты способствуют нормализации уровня эстрогена в организме.

На 100 г белой фасоли — – 72,7 мкг фитоэстрогенов.

Клубника

Фото: Pixabay

Клубника – ягода, которая богата фитоэстрогенами и имеет массу преимуществ для здоровья. Употребление клубники повышает уровень энергии, снижает риск развития ожирения, способствует здоровью кожи и волос.

На 100 г клубники – 51,6 мкг фитоэстрогенов.

Красное вино

В красном вине содержится фитоэстроген под названием ресвератрол, который повышает уровень эстрогена в организме. При умеренном потреблении красное вино помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для женщин допустимая доза составляет один бокал вина (30 мл) в день.

На 100 г красного вина – 53,9 мкг фитоэстрогенов.

Чеснок

Фото: Pixabay

Чеснок богат эстрогеном, содержит много изофлавонов и очень полезен для здоровья. Он помогает снизить уровень "плохого" холестерина, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

На 100 г чеснока – 603,6 мкг фитоэстрогенов.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб также содержит фитоэстроген – лигнан, известный своим противоопухолевым действием. Он способен предотвращать рак груди и матки, содержится в таких злаках как пшеница, ячмень, рожь и овес.

На 100 г злаков — 4798,7 мкг фитоэстрогенов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.