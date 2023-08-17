10 продуктів, багатих на естроген, які мають бути в раціоні кожної жінки

Здоровий спосіб життя передбачає вживання продуктів, багатих на естроген. Рівні важливих гормонів, таких як естроген, прогестерон і тестостерон, знижуються з настанням менопаузи, тому дуже важливі для жіночого організму.

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Естроген відіграє вирішальну роль у метаболізмі холестерину, оскільки він підвищує рівень хорошого холестерину і знижує рівень "поганого". Крім того, цей гормон знижує ризик серцевих нападів, розслабляючи кровоносні судини. Це означає, що потрібно контролювати рівень естрогену, тому у вашому раціоні мають бути продукти багаті на фітоестрогени. Про це пише Stylecraze.

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Естроген — гормон, який надзвичайно важливий для жіночого організму і виконує в ньому різні функції, наприклад, прискорює метаболізм, збільшує утворення кісткової тканини, стимулює правильний розвиток жіночих статевих органів та знижує м'язову масу, щоб зробити жінку більш жіночною. Щоб в організмі був достатній рівень естрогену, потрібно уникати стресу, займатися спортом й вживати продукти, багаті на фітоестрогени. Які ж продукти їх містять?

Насіння льону

Фото: Freepik

Насіння льону — одне з найбагатших джерел лігнанів, які мають доведену протипухлинну дію, оскільки мають здатність зв'язуватися з рецепторами естрогену і перешкоджати канцерогенному впливу. Крім вмісту естрогену, вони містять харчові волокна та корисні жири, такі як жирні кислоти омега-3.

На 100 г насіння — 379 380 мкг фітоестрогенів.

Соя

Соя є одним із продуктів із найвищим вмістом естрогену. Вона містить фітоестрогени, які називають ізофлавонами, що впливають на метаболізм естрогену в організмі.

На 100 г сої - 103 920 мкг фітоестрогенів.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоські горіхи найкорисніші, оскільки в них високий вміст фітоестрогенів, білку, омега-3 жирних кислот і широкий спектр необхідних поживних речовин.

На 100 г волоських горіхів - 26 мкг фітоестрогенів.

Сухофрукти

Деякі сухофрукти (чорнослив, фініки, курага) також багаті фітоестрогенами і клітковиною. Процес сушіння цих фруктів збільшує в них кількість фітоестрогенів, вітамінів і мінералів. Сухофрукти найкраще вживати як перекус у середині дня.

На 100 г кураги — 445,5 мкг фітоестрогенів.

На 100 г фініків — 329,5 мкг фітоестрогенів.

На 100 г чорносливу — 177,5 мкг фітоестрогенів.

Персики

Фото: Pixabay

Персик — один із найкращих поживних фруктів, багатих на фітоестрогени. Крім сприятливого впливу на жіноче здоров'я, ці фрукти допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку.

На 100 г персиків — 64,5 мкг фітоестрогенів.

Біла квасоля

Біла квасоля дуже корисна для здоров'я, вона містить фітоестрогени, клітковину та інші поживні речовини, як-от залізо, фолієва кислота та кальцій. Усі ці компоненти сприяють нормалізації рівня естрогену в організмі.

На 100 г білої квасолі — 72,7 мкг фітоестрогенів.

Полуниця

Фото: Pixabay

Полуниця — ягода, яка багата на фітоестрогени і має масу переваг для здоров'я. Вживання полуниці підвищує рівень енергії, знижує ризик розвитку ожиріння, сприяє здоров'ю шкіри та волосся.

На 100 г полуниці — 51,6 мкг фітоестрогенів.

Червоне вино

У червоному вині міститься фітоестроген під назвою ресвератрол, який підвищує рівень естрогену в організмі. При помірному споживанні червоне вино допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Для жінок допустима доза становить один келих вина (30 мл) на день.

На 100 г червоного вина — 53,9 мкг фітоестрогенів.

Часник

Фото: Pixabay

Часник багатий на естроген, містить багато ізофлавонів і дуже корисний для здоров'я. Він допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і раку.

На 100 г часнику — 603,6 мкг фітоестрогенів.

Цільнозерновий хліб

Цільнозерновий хліб також містить фітоестроген — лігнан, відомий своєю протипухлинною дією. Він здатний запобігати раку грудей і матки, міститься в таких злаках як пшениця, ячмінь, жито та овес.

На 100 г злаків — 4798,7 мкг фітоестрогенів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.