Опасная работа на износ: ученые узнали, как стресс на работе убивает наше сердце

Современный мир может быть довольно турбулентным, когда речь заходит о работе и изменчивости ситуаций на ней, что служит как положительному, так и отрицательному стрессу. Однако ученые выяснили, что его накопление может обернутся большой бедой.

Недавнее исследование ученых пролило свет на связь между стрессом, связанным с работой, и здоровья сердечно-сосудистой системы (ЗССС) в разнородной выборке взрослых людей, у которых на начало исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Таким образом ученые выяснили, что неудачи и эмоциональные ситуации на рабочем месте постепенно копятся в нашем организме и могут нанести серьезный удар по главному органу в нашем теле, пишет News Medical.

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Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, основывается на предыдущих работах Американской ассоциации сердца, в которых особое внимание уделялось профилактике ССЗ с помощью 8 основных жизненных показателей — системы, включающей такие факторы образа жизни, как курение, физическая активность, диета и сон. Используя данные Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA), ученые проанализировали 6 814 участников в возрасте от 45 до 84 лет, сосредоточив внимание и на расовом разнообразии.

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Эти люди заполнили анкету о стрессе, связанном с работой, которая затем была проанализирована вместе с показателями ЗССС из научной работы Life's Simple 7, предшественника Life's Essential 8. В исследовании учитывались возраст, пол, образование, раса и доход, чтобы изолировать влияние стресса на ЗССС, и применялась логистическая регрессия для определения силы ассоциаций между стрессом на работе и плохими результатами ЗССС.

Результаты показали четкую корреляцию между стрессом на работе и более низкими показателями ЗССС. Люди, испытывающие стресс, с меньшей вероятностью достигали оптимальных или даже средних показателей ЗССС, особенно старались соответствовать идеальным уровням физической активности. Хотя среди людей, испытывающих стресс, наблюдались тенденции к увеличению курения, повышению индекса массы тела (ИМТ), неправильному питанию, повышению артериального давления и повышенному уровню холестерина, результаты по этим отдельным показателям не достигли статистической значимости, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований для уточнения этих взаимосвязей.

Однако наиболее убедительным результатом стало то, что стресс, связанный с работой, значительно ухудшал общее состояние здоровья сердца, что указывает на то, что стресс может влиять на множество показателей ЗССС сразу, даже если не все ассоциации являлись статистически значимыми. Демографическая разбивка показала различия в уровнях стресса: стресс, связанный с работой, чаще встречался среди более молодых участников, белых участников и женщин. Это подчеркивает возможные социально-экономические и культурные факторы, влияющие на стресс на работе.

Впрочем исследование не выявило существенных различий в воздействии стресса, связанного с работой, на ЗССС в разных расовых или этнических группах, что свидетельствует о том, что стресс в целом негативно влияет на здоровье сердца независимо от расовой принадлежности. Длительное воздействие стресса, связанного с работой, определяемое как шесть месяцев и более, показало еще более значительное негативное влияние на ЗССС, что говорит о том, что длительный стресс может привести к долгосрочному вреду для сердечно-сосудистой системы.

Биологические механизмы, такие как повышенный выброс кортизола и эпинефрина при хроническом стрессе, могут способствовать такому ухудшению, способствуя воспалению, известному фактору плохого сердечно-сосудистого здоровья. Исследование ученых также поддерживает усилия общественного здравоохранения по интеграции управления стрессом в инициативы по охране сердечно-сосудистого здоровья для снижения рисков, связанных с работой.

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