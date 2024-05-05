Опаснее тревоги и печали: ученые узнали, как чувство гнева повреждает наше сердце

Ежедневно мы испытываем целый спектр эмоций, от радости до злости, не задумываясь об их влиянии на наше здоровье. Но ученые утверждают, что одна эмоция способна серьезно навредить нам.

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Недавнее исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что кратковременные приступы гнева, вызванные воспоминаниями о прошлом, могут повредить наши сосуды. Судя по всему наши эмоции могут оказывать более глубокое влияние на важнейшие аспекты физического здоровья, в частности сердечно-сосудистой системы и работу кровеносных сосудов, пишет Knowridge.

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Нарушение расслабления кровеносных сосудов может привести к атеросклерозу — состоянию, характеризующемуся отложением жиров и других веществ на стенках артерий, что повышает риск сердечных заболеваний и инсультов. Однако новое исследование ученых было посвящено изучению того, как конкретные эмоции, в частности гнев, влияют на здоровье сосудов, и оно обнаружило серьезное влияние нашего настроения на наш организм.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Даичи Шимбо из Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвинге, США, 280 взрослых людей участвовали в различных заданиях, призванных вызвать определенные эмоции, такие как гнев, тревога и печаль, а также в нейтральном задании по счету до 100. Здоровье кровеносных сосудов участников контролировалось путем измерения их расширения до и после выполнения заданий. Результаты показали заметное ухудшение расширения кровеносных сосудов после выполнения заданий, вызывающих гнев, причем эффект сохранялся около 40 минут. Интересно, что задания, вызывающие тревогу и печаль, не оказали существенного влияния на здоровье сосудов, что говорит о том, что различные эмоции оказывают разное воздействие на сердечно-сосудистую систему и гнев является самой вредной из них.

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Исследователи предполагают, что гнев каким-то образом нарушает функцию сосудистого эндотелия — критического элемента в развитии сердечных заболеваний. Доктор Гленн Левин из Медицинского колледжа Бэйлора подчеркнул, что сильные эмоциональные состояния, такие как гнев или стресс, являются известными триггерами для серьезных сердечно-сосудистых осложнений и данное исследование является подтверждением этих выводов.

Данное исследование является частью более масштабной инициативы под названием "Предположительные механизмы, лежащие в основе возникновения инфаркта миокарда и эмоций" и представляет собой первый шаг ученых к пониманию сложной связи между эмоциональными состояниями и здоровьем сосудов. Участники исследования, в основном молодые и здоровые взрослые люди, проживающие в окрестностях Колумбийского университета, проходили задания в контролируемых условиях, что может ограничить широкую применимость полученных результатов. Однако в будущих исследованиях ученые надеются изучить более разнообразные группы населения и реальные условия, чтобы подтвердить и расширить свои выводы.

Их работа лишний раз подчеркивает критическое влияние эмоций, особенно гнева, на здоровье нашего сердца. Самоконтроль над нашими эмоциями может помочь не только избежать накала социальной обстановки, но и уберечь его от серьезных повреждений и спасти нашу жизнь, в долгосрочной перспективе.

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