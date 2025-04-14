Найден способ очистить тела людей от крохотных токсичных частиц: что придумали ученые

С тех пор как люди изобрели пластик, он успел стать настоящей проблемой для всей планеты — крохотные частицы уже обнаружили в почве, воде, воздухе и даже телах людей и животных. Теперь новая высококлассная медицинская практика предлагает клиентам предполагаемую услугу очистки крови от микропластика.

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Об этом пишет Futurism.

По словам генерального директора лондонской Clarify Clinics Яэль Коэн, индивидуальная услуга фильтрации крови, также известная как аферез и обычно использующаяся для сдачи плазмы или других процедур плазмообмена, может помочь очистить кровь от токсичных частиц. Более того, процедура настолько удобна, что некоторые пациенты даже засыпают во время нее.

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Ученые отмечают, что процедура настолько удобна, что пациенты могут во время нее принимать звонки, работать, смотреть фильмы или даже спать. Коэн с коллегами отмечают, что их клиенты получают облегчение от всего: от хронической усталости и замутненности мозга до длительного ковида или волчанки.

Впрочем, другие исследователи отмечают, что воздействие микропластика на организм человека в целом, а также человеческие клетки и сердце в частности, все еще мало изучено. Единственное, что известно наверняка: крохотные частицы ранее были обнаружены почти везде, где искали ученые — от кишечника, крови и мозга, до археологических раскопок и горы Эверест.

К тому же, ученые предупреждают, что нет никаких исследований эффективности процедуры Коэн с коллегами, есть веские доказательства того, что терапевтический плазмоферез в целом является безопасным и эффективным методом лечения некоторых аутоиммунных и неврологических расстройств.

Исследователи также отмечают, что желание удалить эти инородные и синтетические частицы из крови и очистить кровь в целом имеет определенный смысл. По словам Коэн, интерес Брайана Джонсона, известного экспериментами в области долголетия, к так называемому "общему обмену плазмы" — более экстремальной процедуре афереза, которую он использовал, чтобы отфильтровать кровь своего сына в свою собственную — стал большим благом для ее бизнеса. Отметим, что эта процедура предполагает удаление всей плазмы тела и замену ее белками и антителами.

Чтобы проверить эффективность процедуры Коэн с коллегами, репортер Wired Мэтт Рейнольдс прошел очистку крови. Анализы показали, что после очистки в образце крови Рейнольдса было обнаружено около 190 микропластиковых частиц на миллиметр, что, по-видимому, находится на нижнем пределе шкалы. С другой стороны, ученые отмечают, что процедура Коэн и ее эффективность ля тела человека все еще недостаточно изучена.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.