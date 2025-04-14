Знайдено спосіб очистити тіла людей від крихітних токсичних частинок: що придумали вчені

Відтоді як люди винайшли пластик, він встиг стати справжньою проблемою для всієї планети — крихітні частинки вже виявили в ґрунті, воді, повітрі та навіть тілах людей і тварин. Тепер нова висококласна медична практика пропонує клієнтам передбачувану послугу очищення крові від мікропластику.

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Про це пише Futurism.

За словами генерального директора лондонської Clarify Clinics Яель Коен, індивідуальна послуга фільтрації крові, також відома як аферез, яку зазвичай використовують для здачі плазми або інших процедур плазмообміну, може допомогти очистити кров від токсичних частинок. Ба більше, процедура настільки зручна, що деякі пацієнти навіть засинають під час неї.

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Учені зазначають, що процедура настільки зручна, що пацієнти можуть під час неї приймати дзвінки, працювати, дивитися фільми чи навіть спати. Коен з колегами зазначають, що їхні клієнти отримують полегшення від усього: від хронічної втоми та замуленості мозку до тривалого ковіду чи вовчака.

Утім, інші дослідники зазначають, що вплив мікропластику на організм людини загалом, а також на людські клітини та серце зокрема, все ще мало вивчений. Єдине, що відомо напевно: крихітні частинки раніше були виявлені майже скрізь, де шукали науковці — від кишківника, крові та мозку, до археологічних розкопок і гори Еверест.

До того ж науковці попереджають, що немає жодних досліджень ефективності процедури Коен з колегами, є вагомі докази того, що терапевтичний плазмоферез загалом є безпечним та ефективним методом лікування деяких аутоімунних та неврологічних розладів.

Дослідники також зазначають, що бажання видалити ці чужорідні та синтетичні частинки з крові й очистити кров загалом має певний сенс. За словами Коен, інтерес Браяна Джонсона, відомого експериментами в царині довголіття, до так званого "загального обміну плазми" — екстремальнішої процедури аферезу, яку він використовував, щоб відфільтрувати кров свого сина до своєї власної, — став великим благом для її бізнесу. Зазначимо, що ця процедура передбачає видалення всієї плазми тіла і заміну її білками та антитілами.

Щоб перевірити ефективність процедури Коен з колегами, репортер Wired Метт Рейнольдс пройшов очищення крові. Аналізи засвідчили, що після очищення в зразку крові Рейнольдса було виявлено близько 190 мікропластикових частинок на міліметр, що, мабуть, перебуває на нижній межі шкали. З іншого боку, вчені зазначають, що процедура Коен та її ефективність для тіла людини все ще недостатньо вивчена.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.