Секреты неоассирийских досок для письма: что скрывали артефакты VII века до н.э. (фото)

Анализируя доски для письма из древнего ассирийского города Нимруд, ученые узнали о том, как изготавливались и использовались ранние письменные материалы. Найденные в Ираке и датированные VII веком до н. э., эти дощечки демонстрируют самое древнее известное использование воска в клинописи.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Доски обнаружили во время раскопок в середине XX века. По словам экспертов, таких как доктор Х. Дж. Плендерлейт, который исследовал их в 1950-х годах, использовавшаяся смесь содержала около 25% аурипигмента, пигмента на основе мышьяка.

Доски сохранились благодаря случайности: их выбросили в колодец во время ограбления Нимруда в 612 году до н. э. что сохранило древесину от гниения.

Вместе с ними было найдено 16 образцов из слоновой кости, значительно больше обычных досок для письма, что дает редкий взгляд на ассирийское делопроизводство.

Во время недавних исследований, проведенных командой Британского музея, ученые использовали передовые методы, такие как инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR) и газовую хроматографию в сочетании с квадрупольной времяпролетной масс-спектрометрией (GC-QToF-MS), чтобы подтвердить предыдущие выводы и предоставить более точные данные.

Используя современные инструменты для просмотра старых открытий, исследователи получают более четкое представление о том, как записывали и обменивались знаниями тысячи лет назад Фото: The Trustees of the British Museum

Эти тесты не обнаружили никаких органических примесей в воске, что свидетельствует о том, что он был усилен исключительно минеральными пигментами. Также были обнаружены следы сажи, что свидетельствует о том, что использование сажи для затемнения поверхностей для письма, вероятно, началось раньше, чем считалось ранее.

Это могло повлиять на более поздние средиземноморские практики, особенно среди греков и римлян, которые использовали подобные материалы для письма. Идентификация древесины грецкого ореха, который растет в Юго-Западной Азии, указывает на местные источники материалов для древних писцов.

Новое исследование предлагает больше, чем просто химический анализ — оно вносит вклад в историческое понимание того, как развивалось письмо в Месопотамии и за ее пределами. Используя современные инструменты для просмотра старых открытий, исследователи получают более четкое представление о том, как записывали и обменивались знаниями тысячи лет назад.

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Это исследование освещает, как современная наука может усовершенствовать наши интерпретации прошлого. Оно демонстрирует, как инновации в технологии письма развивались со временем и в разных культурах, усиливая ценность непрерывного изучения для сохранения и интерпретации истории человечества.

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