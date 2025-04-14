Секреты римского Трира: ученые начали исследование, которое продлится годами (фото)

Ученые начали масштабное исследование, направленное на изучение роли строительных материалов в развитии одного из самых северных городов Римской империи. При поддержке Немецкого исследовательского фонда, исследователи в течение следующих двух лет будут изучать, как древняя строительная керамика, в частности кирпич, производилась и распространялась в Трире.

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Об этом пишет Arkeonews.

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В период своего расцвета в IV веке нашей эры Трир служил ключевым административным центром, где жили римские императоры и оставил после себя такие грандиозные сооружения, как Императорские бани и Базилика Константина.

Исследователи из Рейнского государственного музея Трира, Франкфуртского университета имени Гете и Центра археологии имени Лейбница (LEIZA) имеют целью изучить большую коллекцию из 4000 штампованных кирпичей, хранящихся в хранилищах музея.

Команда планирует составить карту распространения этого кирпича, чтобы лучше понять архитектурную эволюцию Трира в римскую эпоху Фото: M. Scholz

Доктор Томас Шмидтс из LEIZA отметил: "Мы предполагаем, что большинство штампованных кирпичей датируется поздней античностью. Это позволяет нам провести тщательный анализ того, как производилась и использовалась строительная керамика в этот период". Он отметил, что эти клейма служат важными индикаторами экономической и социальной организации поздней античности.

Команда планирует составить карту распространения этого кирпича, чтобы лучше понять архитектурную эволюцию Трира в римскую эпоху, когда он был известен как Augusta Treverorum, а позже как Treveris. Их работа может выявить ранее незадокументированные проекты общественных работ.

Кроме того, они проведут археометрические исследования, чтобы проанализировать химический состав глины, из которой изготовлен кирпич, что поможет отследить его происхождение до конкретных мест производства. Это первый случай, когда подобные исследования будут проведены на кирпиче из Трира, что открывает новые перспективы для поиска источников сырья и идентификации цехов.

Исследователи имеют целью изучить большую коллекцию из 4000 штампованных кирпичей, хранящихся в хранилищах музея Фото: Thomas Schmidts, LEIZA

По словам доктора Александры В. Буш, генерального директора LEIZA, совместный характер этого проекта, опирающийся как на археологическую, так и на научную экспертизу, позволит получить новую информацию о строительных практиках римской эпохи.

"Результаты проекта не только расширят наши знания о позднеантичной строительной керамике, но и будут способствовать реконструкции развития Трира как образцового исследования, сочетающего классическую и археометрическую методологии", — сказала она.

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Это исследование является частью проекта "Исследовательский фокус на римской археологии и морской античности (FoRuM)" в Рейнланд-Пфальц, инициативы, объединяющей региональные институты для улучшения изучения древних цивилизаций. Ожидается, что полученные результаты внесут значительный вклад в понимание того, как инфраструктура поддерживала рост городов в римском мире.

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