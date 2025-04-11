После землетрясения в Мьянме обнаружили древние памятники: чем они были (фото)

28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение, которое вызвало многочисленные человеческие жертвы и серьезные повреждения инфраструктуры. Когда регион приходил в себя от последствий подземных толчков силой 7,7 балла, из-под потрескавшейся земли появились неожиданные находки, которые веками оставались скрытыми.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Археологи, работающие вблизи Тада-У, города, расположенного примерно в 10 километрах от Мандалая, сообщили о появлении руин, которые могут принадлежать королевскому "водному дворцу" времен династии Конбаунг.

"Мы считаем, что эти фундаменты и сооружения совпадают с тем, что описывается в исторических текстах как часть дворцового комплекса королевского города", — сказал доктор Мин Ко Аунг, старший научный сотрудник Департамента археологии.

Недавно найденные структуры включают лестницы, фундаментные стены и остатки павильонов Фото: Department of Archaeology and National Museum

Династия Конбаунг, которая правила с 1752 по 1885 год, стала завершающим этапом монархического правления в Бирме. Исследователи подозревают, что это место было частью города Ратнапура Ава, древней столицы, также известной как "Город самоцветов".

Расположенная в Инве, недалеко от Тада-У, Ратнапура Ава была местом власти для нескольких бирманских королевств, пока серия землетрясений в 1839 году не привела к его окончательному упадку.

Недавно найденные структуры включают лестницы, фундаментные стены и остатки павильонов, напоминающие те, которые были найдены в древних рукописях на пальмовых листьях. Это визуальное сходство является убедительным доказательством того, что руины действительно были частью значительного королевского комплекса.

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Находка имеет не только археологическую ценность — она также имеет культурное и историческое значение для Мьянмы. Исследователи надеются, что дальнейшие исследования откроют еще больше сведений об имперском прошлом региона.

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