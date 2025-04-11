Після землетрусу у М'янмі виявили древні пам'ятки: чим вони були (фото)

28 березня в центральній частині М'янми стався потужний землетрус, який спричинив численні людські жертви та серйозні пошкодження інфраструктури. Коли регіон оговтувався від наслідків підземних поштовхів силою 7,7 бала, з-під потрісканої землі з'явилися несподівані знахідки, які століттями залишалися прихованими.

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Про це пише Heritage Daily.

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Археологи, що працюють поблизу Тада-У, міста, розташованого приблизно за 10 кілометрів від Мандалая, повідомили про появу руїн, які можуть належати королівському "водному палацу" часів династії Конбаунг.

"Ми вважаємо, що ці фундаменти та споруди збігаються з тим, що описується в історичних текстах як частина палацового комплексу королівського міста", — сказав доктор Мін Ко Аунг, старший науковий співробітник Департаменту археології.

Нещодавно віднайдені структури включають сходи, фундаментні стіни та залишки павільйонів Фото: Department of Archaeology and National Museum

Династія Конбаунг, яка правила з 1752 по 1885 рік, стала завершальним етапом монархічного правління в Бірмі. Дослідники підозрюють, що це місце було частиною міста Ратнапура Ава, стародавньої столиці, також відомої як "Місто самоцвітів".

Розташована в Інві, неподалік від Тада-У, Ратнапура Ава була місцем влади для кількох бірманських королівств, поки серія землетрусів у 1839 році не призвела до її остаточного занепаду.

Нещодавно віднайдені структури включають сходи, фундаментні стіни та залишки павільйонів, що нагадують ті, які були знайдені у стародавніх рукописах на пальмовому листі. Ця візуальна схожість є переконливим доказом того, що руїни дійсно були частиною значного королівського комплексу.

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Знахідка має не лише археологічну цінність — вона також має культурну та історичну вагу для М'янми. Дослідники сподіваються, що подальші дослідження відкриють ще більше відомостей про імперське минуле регіону.

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