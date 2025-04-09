Построен не для мертвеца: каково истинное предназначение одного из крупнейших курганов Норвегии

В Норвегии археологи исследовали Йелльхауг, один из крупнейших древних курганов страны, применив современные технологии, чтобы пролить свет на его таинственное происхождение. Это массивное сооружение, расположенное вблизи города Халден, давно интригует как исследователей, так и местных жителей.

Related video

Об этом пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Курган Йелльхауг, также известный как Йелльхауген, занимает площадь примерно 85 на 70 метров в основании и возвышается до 10 метров в высоту, что делает его одним из крупнейших в Скандинавском регионе. В 1960-х годах во время ограниченных раскопок не удалось обнаружить человеческих останков, что вызвало вопросы о его назначении.

Во время недавнего исследования, проведенного Норвежским институтом исследований культурного наследия (NIKU), ученые использовали георадар и взяли образцы почвы. По словам исследовательской группы, из разных точек было взято шестнадцать образцов керна, которые показали тщательно слоистую структуру, построенную из местных материалов. Эти находки указывают на вероятную дату строительства в период миграции (400-550 гг. н. э.) или, возможно, в период Меровингов (481-751 гг. н. э.).

Легенды, окружающие это место, рассказывают о морском герое, похороненном под курганом Йелльхауг, а рассказы о блуждающих огнях сохраняются на протяжении многих поколений. Однако отсутствие останков указывает на альтернативную функцию кургана. Исследователи предполагают, что курган мог иметь церемониальное или социальное значение, служа центром ритуалов, местом сбора или памятником, посвященным божествам.

Важно

Редкая находка: в Омане археологи раскопали уникальные артефакты бронзового века (фото)

Это исследование предоставляет редкую возможность лучше понять ранние общественные структуры и духовные практики в регионе. Поскольку ученые продолжают изучать недавно полученные данные, роль кургана Йелльхауг в культурной истории Норвегии может измениться.

Ранее Фокус писал о неожиданных открытиях в Польше. Археологи обнаружили доказательства того, что в средневековье в этом регионе происходило массовое производство украшений из хрусталя.

Также мы рассказывали о массовом захоронении легионеров, которое обнаружили в Вене, Австрия. Как отмечают ученые, аналогичных мест до сих пор не находили.