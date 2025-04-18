Претензии на Шпицберген: эксперты оценили мощь Северного флота РФ в противостоянии с НАТО

Россия усиливает давление на Норвегию в Арктике, намекая на готовность к силовому сценарию. Москва высказывает претензии относительно "милитаризации" архипелага Шпицберген — обвинения касаются якобы незаконного усиления военной инфраструктуры на архипелаге и даже модернизации аэродрома и причалов на соседнем острове Ян-Майен.

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О возможном противостоянии России и НАТО в арктическом регионе говорится в материале военного аналитика Фредерика Ван Локерена, опубликованном 17 апреля Naval News.

Суть претензий Москвы

Россия традиционно воспринимает любые попытки усиления военного присутствия на Шпицбергене как нарушение Шпицбергенского договора 1920 года, который признает суверенитет Норвегии над архипелагом, но с жесткими ограничениями — включая запрет на размещение там военных баз и вооруженных сил.

Москва рассматривает любое присутствие военной инфраструктуры или участие норвежских (или тем более натовских) сил на архипелаге как подрыв демилитаризованного статуса региона, что якобы противоречит духу и букве вышеуказанного договора.

Архипелаг Шпицберген Фото: Открытые источники

Это касается захода военных кораблей стран НАТО в район архипелага, модернизации аэродромов, которые можно использовать в военных целях, а также увеличения военного контингента Норвегии в соседних с архипелагом районах

"Шпицберген все в большей степени втягивается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", — говорится в заявлении российского МИД от 14 марта 2025.

Северный флот РФ: оценка аналитиков

По мнению аналитиков, настоящая цель таких заявлений — не защита международного права, а стремление России укрепить свои позиции в Арктике и создать для Запада новую точку давления. Об этом в частности пишет американский аналитический центр Jamestown Foundation, отмечая возможность начала российской агрессии против НАТО не только на восточном фланге, но и на Севере Европы.

Однако в этой связи возникает логичный вопрос о военном потенциале Москвы в этом регионе. Иными словами, какие силы может задействовать РФ в случае потенциального конфликта вокруг архипелага Шпицберген.

Ван Локерен отмечает, что наиболее вероятным участником подобной операции может стать Северный флот ВМФ РФ, в распоряжении которого находятся пять больших десантных кораблей (БДК) и две бригады морской пехоты — 61-я и 200-я отдельные мотострелковые бригады.

Российский БДК "Иван Грен" проекта 11711

Однако возникает еще один вопрос: достаточен ли такой состав для высадки на Шпицберген в современных условиях, особенно с учетом потерь, понесенных российскими десантниками и морской пехотой в ходе войны против Украины?

Дело в том, что эти подразделения были развернуты на украинском фронте, где понесли значительные потери. По оценкам норвежской разведки, обе бригады потеряли 80% своих возможностей уже к началу 2023 года.

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Таким образом успех десантной операции россиян на архипелаге вызывают большие сомнения. К этому аналитик добавил и тот факт, что Северному флоту не хватает и десантных кораблей, часть из которых были направлены в Черное море до вторжения РФ в Украину.

В ответ на российскую агрессию Норвегия может действительно разместить патрульную или боевую авиацию на Шпицбергене. И учитывая слабость российских систем ПВО в арктическом регионе такой шаг, с военной точки зрения, мог бы сдерживать "десантные" амбиции России.

Ранее сообщалось, что в ходе интервью президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат Гренландию с вероятностью в 100 процентов. По его словам, это скорее всего произойдет мирным путем, однако американский лидер "не снимает с повестки" и аннексию военным путем.