Изучают ресурсы и торговые пути: США и РФ рассматривают Арктику для сотрудничества, — Bloomberg

Также одним из ключевых интересов Дональда Трампа по экономическому сотрудничеству с Россией в Арктике является энергетический. Сейчас такие возможности находятся на ранней стадии обсуждения.

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Арктика привлекает немало стран, поскольку из-за таяния ледников и изменения климата может открыть новые экономические возможности, в частности торговые пути и природные ресурсы. В то же время президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин также интересуются этим регионом: именно он может стать локацией для реализации экономического сотрудничества между США и РФ. Об этом сообщило издание Bloomberg по собственным источникам 26 февраля.

"Американские и российские чиновники определили Арктику как возможную сферу экономического сотрудничества", — говорится в материале.

В то же время неизвестные источники, которые сообщили изданию об этой сфере интересов обоих государств, отмечают, что это может быть частью более широких планов, к которым стремится президент Трамп, налаживая отношения с Кремлем.

По одной из версий, о которых узнавали корреспонденты Bloomberg, американцы могут рассматривать сотрудничество в Арктике как способ "вбить клин" между Кремлем и Пекином. Однако ее в издании считают маловероятной из-за связей между Россией и Китаем.

Между сторонами уже есть разговоры по расследованию возможностей природных ресурсов Арктики, а также возможных торговых путей. Сейчас они находятся на ранней стадии, как сообщили изданию информаторы. Сама идея возникла в ходе переговоров между российской и американской стороной, а также разговоров самого Трампа и Путина, которые, по оценке президента США, происходят "очень успешно".

Политик сообщал несколько дней назад о том, что разговаривает с Путиным о заключении совместных экономических соглашений, однако не уточнял, о чем именно идет речь. Он лишь отметил, что это будут "большие" и "серьезные" соглашения.

Также известно, что планируется новая встреча между российской и американской сторонами. Во время нее Россия надеется обсудить возможности возобновления работы посольств друг друга в обеих странах. О других деталях того, какими должны быть эти переговоры, Фокус узнавал 26 февраля.

Ранее выяснилось, что Кремль готов на экономическое сотрудничество с США, в частности в области разработки редкоземельных ресурсов. Россия предлагала Трампу свои полезные ископаемые, о чем стало известно 25 февраля.