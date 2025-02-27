Вивчають ресурси та торгівельні шляхи: США та РФ розглядають Арктику для співпраці, — Bloomberg

Також одним із ключових інтересів Дональда Трампа щодо економічної співпраці із Росією в Арктиці є енергетичний. Наразі такі можливості перебувають на ранній стадії обговорення.

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Арктика приваблює чимало країн, оскільки через танення льодовиків та зміну клімату може відкрити нові економічні можливості, зокрема торгівельні шляхи та природні ресурси. Водночас президент США Дональд Трамп та очільник Росії Володимир Путін також цікавляться цим регіоном: саме він може стати локацією для реалізації економічної співпраці між США та РФ. Про це повідомило видання Bloomberg за власними джерелами 26 лютого.

"Американські та російські чиновники визначили Арктику як можливу сферу економічного співробітництва", — йдеться у матеріалі.

Водночас невідомі джерела, які повідомили виданню про цю сферу інтересів обох держав, зазначають, що це може бути частиною ширших планів, до яких прагне президент Трамп, налагоджуючи відносини із Кремлем.

За однією із версій, про які довідувалися кореспонденти Bloomberg, американці можуть розглядати співпрацю в Арктиці як спосіб "вбити клин" між Кремлем та Пекіном. Однак її у виданні вважають малоймовірною через зв'язки між Росією та Китаєм.

Між сторонами уже є розмови щодо розслідування можливостей природних ресурсів Арктики, а також можливих торгівельних шляхів. Наразі вони перебувають на ранній стадії, як повідомили виданню інформатори. Сама ідея виникла у ході перемовин між російською та американською стороною, а також розмов самого Трампа та Путіна, які, за оцінкою президента США, відбуваються "дуже успішно".

Політик повідомляв кілька днів тому про те, що розмовляє із Путіним про укладення спільних економічних угод, однак не уточнював, про що саме йдеться. Він лише зазначив, що це будуть "великі" та "серйозні" угоди.

Також відомо, що планується нова зустріч між російською та американською сторонами. Під час неї Росія сподівається обговорити можливості відновлення роботи посольств одне одного в обох країнах. Про інші деталі того, якими мають бути ці перемовини, Фокус дізнавався 26 лютого.

Раніше з'ясувалося, що Кремль готовий на економічну співпрацю зі США, зокрема у галузі розробки рідкісноземельних ресурсів. Росія пропонувала Трампу свої корисні копалини, про що стало відомо 25 лютого.